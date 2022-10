Lakota Woman, autobiographie d'une femme Sioux

Parmi les ancêtres de Mary Crow Dog, Fool Bull, « le dernier artisan à savoir fabriquer des flûtes et à savoir jouer de ces instruments à l’ancienne », est mort assez vieux pour avoir gardé dans sa mémoire de petit garçon le bruit de la bataille, du massacre, de Wounded Knee où périrent, en 1890, « près de trois cents Sioux, hommes, femmes et enfants » et pour pouvoir en parler à sa petite fille qu’il a « emmenée à [sa] première cérémonie du peyotl alors qu’[elle n’était] encore qu’une gamine ».

Peu de guerriers célèbres dans son arbre généalogique et ce d’autant moins que la tradition orale a laissé se perdre les éventuels hauts faits que Mary rêve de leur attribuer. Peu probables cependant, car, à la tête de la tribu, le grand chef Spotted Tail avait plutôt prêché pour que les membres de sa tribu se laissent « blanchir en se convertissant au christianisme », convaincu qu’il avait été de la supériorité numérique et militaire des wasicuns (terme péjoratif désignant les Blancs) après son séjour en prison. Un abandon des traditions qui a « imposé » de nombreuses années pour « faire le chemin inverse ».

Peu d’informations sur la branche paternelle sauf le fait qu’elle est métissée et que ce n’est bon ni pour les uns ni pour les autres : le racisme n’ayant pas la caractéristique d’être associé à une couleur de peau particulière…

Dans la réserve de Rosebud où elle est née, la désolation est omniprésente : chômage et alcoolisme sont partout et assurent un terreau fertile pour le développement de toutes les violences : les femmes qui sont là sont trop souvent les premières victimes de ces hommes qui sont eux-mêmes victimes des Blancs… ou des Blanches ! « À douze ans [elle s’est fait] frapper par les sœurs » du pensionnat catholique où le fouet régnait en maître. « À quinze ans [elle a] été violée ».

Autour d’elle, des exemples sans fin de femmes battues, martyrisées jusqu’à la mort, stérilisées, sans leur avoir demandé leur consentement, par les médecins qui les avaient accouchées. Etc.…

Avec son tempérament de feu, elle rejoint, encore adolescente, le mouvement contestataire « American Indian Movement » qui, en 1973, fera d’elle l’une de ses nombreux (ses) militant(e)s encerclé(e)s par le FBI sur le site de Wounded Knee où ils(elles) voulaient commémorer le massacre.

C’est là, au milieu des coups de feu échangés, qu’elle accouchera de son premier enfant !

C’est là aussi qu’elle rencontrera Leonard Crow Dog, un homme de médecine, qu’elle épousera quelques années plus tard et avec lequel elle partagera une vie de luttes, une vie de retour aux traditions indiennes, une vie de reconstruction d’une identité indienne.

Ce livre est donc l’autobiographie d’une femme, d’une femme indienne, qui a rapidement compris que « si vous avez l’intention de naître, arrangez-vous pour naître blanc et mâle »…

Dans cette Amérique du 3e quart du XXe siècle, la stérilisation forcée de ces femmes indiennes prolonge la mise en pratique des ordres attribués au général Chivington en 1984 à Sand Creek : « Tuez les tous, grands et petits, les lentes font les poux » ! Même pas la justification du « Dieu reconnaîtra les siens » qui précède le massacre des Biterrois pendant la croisade des Albigeois !

La vie odieuse des réserves avec l’absence de perspective ou d’avenir hors quelques cas singuliers bien rares et assez peu reproductibles.

Une persécution policière permanente couplée à une injustice flagrante et généralisée puisque, intrinsèquement déséquilibrée : « les tribunaux autochtones ne peuvent pas juger les non-Indiens » !

Des cultures irréconciliables qui font de la pendule un symbole de l’horreur : « le temps des Blancs opposé à celui des Indiens, qui est le temps naturel, ce qui signifie, entre autres, manger quand on a faim, dormir quand on est fatigué et non quand une foutue pendule vous l’ordonne » !

Des combats qui semblent même ne pas rejoindre ceux d’autres minorités comme les Noirs qui « veulent ce que possèdent les Blancs […], être intégrés », alors que « Nous, les Indiens, nous ne voulons pas ». L’aspiration à « mener une vie normale paisible » ne doit pas être source de méprise : il faut qu’elle soit « normale au sens sioux du terme »…

On peut certainement regarder ce livre avec tristesse, avec condescendance aussi, avec la conviction d’un combat perdu d’avance (l’image du pot de terre et du pot de fer), avec le sentiment d’une perte culturelle cruelle, avec la certitude que cela ne devait pas être drôle tous les jours d’hiver de se geler (peut-être, peut-être pas) dans un tipi, avec l’acuité de l’ethnologue qui se risque à décoder des gestes à caractère sacré, religieux ou encore avec des tas d’autres regards tous différents les uns des autres, pleins ou dénués d’empathie ou d’adhésion.

Oui, tout est possible. D’ailleurs, je suis assez convaincu que tout un chacun passera sans coup férir par tous ces états en lisant ce livre.

Il reste une histoire vraie, avec des accents parfois naïfs de la sincérité qui permet de faire un voyage étonnant dans une énième entreprise de destruction de l’homme par l’homme. Comme ailleurs, comme partout !

Et c’est ce message qu’il faut regarder, lire, conserver aujourd’hui notamment quand des démiurges se mettent à réécrire l’Histoire un peu partout dans le monde pour y asseoir leur dictature en asservissant leurs semblables dans un moule toujours plus implacable, acculturé, soumis, uniformisé.

Mary Crow Dog nous raconte un grand cri de liberté durement conquise pour elle et pour ses sœurs (et aussi ses frères).