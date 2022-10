La couleur des choses, des ronds dans des cases

Martin Panchaud nous convie avec ce très beau livre à une expérience singulière des plus réussies, aussi stimulante intellectuellement que saisissante visuellement. L’auteur et illustrateur suisse développe pour cet ouvrage un principe graphique pour le moins original et dans lequel tient en grande partie l’enjeu même de cette œuvre. En guise de représentation, le dessinateur adopte des points de vue de haut voire isométriques. Et, choix plus radical encore, les personnages prennent tous la forme de ronds colorés, qui se distinguent en fonction de leurs nuances. À première vue, on pense ainsi à une esthétique de jeux vidéo où s’est déjà développée cette mixité visuelle (dans les premiers Grand Theft Auto par exemple).

Mais à y regarder de plus près, Martin Panchaud va bien au-delà de cette contrainte graphique : s’il reste rigoureux en préservant ce système de représentation le temps de la diégèse, de nombreux inserts métanarratifs viennent ponctuer le récit et sont l’occasion de nombreuses ruptures graphiques. Ainsi, le monde n’est pas qu’aperçu en deux dimensions, comme aplati, mais peut tout à fait arborer des formes réalistes en perspective. Cette multiplicité nous introduit alors dans un univers conceptuel où le dessin revient à son essence même, celle d’une idée d’une chose, dont le mode de représentation contient déjà du récit, énonce un commentaire, une émotion de la chose représentée.

Le dessinateur parvient ainsi à entrer dans un jeu de passe-passe sémiotique dont s’empare le lecteur avec un naturel étonnant. Les variations graphiques en deviennent véritablement ludiques, voire humoristiques. Elles stimulent l’intellect comme pouvaient le faire les itérations dissemblables de La jalousie de Robbe-Grillet, titillent notre imagination en élaborant un dialogue entre le vu et le non vu, entre la démonstration et la suggestion, entre le dire et l’insinuation.

La grande force de ce travail est que la contrainte qui se déploie de page en page s’inscrit pleinement dans le récit. Les changements de modalités de représentation accompagnent l’histoire et s’ancrent au cœur du processus énonciatif. L’auteur les utilise pour développer de nombreuses séquences magistrales qui rappellent évidemment la science de la narration schématisée de Chris Ware.

Mais loin de seulement s’emparer du motif des cases qui se succèdent, se suivent de manière peu orthodoxe et provoquent des cheminements de lecture audacieux, Martin Panchaud développe des structures narratives originales et particulièrement bien menées qui s’articulent autour de ces variations graphiques, véritables nœuds actanciels. Comme nous le soulignions à l’instant, ce qui étonne peut-être le plus est le naturel avec lequel on s’empare de ces ruptures pour en déchiffrer le sens et en savourer l’intelligence.

L’auteur découpe clairement les actions en pensant à ce qui semble strictement nécessaire à la compréhension de l’histoire. On pourrait reprocher certaines maladresses dans les dialogues ou certaines facilités scénaristiques si la totalité de l’ouvrage n’était pas aussi convaincante. Le scénario est riche, complexe et bien mené, tient en haleine et sait surprendre, à l’instar des diverses péripéties de la destinée d’une baleine dont on comprendra à la fin toute l’importance. Le plaisir de lecture se situe donc aussi, de manière plus terre-à-terre, au niveau même de l’intérêt que suscite la trame narrative.

Sans dessiner un seul personnage, ou plutôt en réduisant les personnages à de simples ronds colorés, le dessinateur interroge ce qui constitue pour beaucoup un présupposé ontologique de la bande dessinée. En effet, combien d’auteurs ont construit une œuvre à partir d’un ou de plusieurs « personnages » immédiatement reconnaissables et dont le dessin de faciès ou de silhouette participe de la popularité : de Tintin à Astérix et Obélix en passant par les Schtroumpfs, Titeuf ou même des œuvres comme Lapinot ou Le chat du Rabbin, la bande dessinée regorge de personnages tous plus truculents les uns que les autres qui constituent le cœur même des histoires les plus célèbres.

Martin Panchaud prend ainsi le contre-pied et nous montre que la bande dessinée, c’est bien plus que ça : c’est aussi et surtout une magnifique machinerie à produire du récit, tout comme le dessin ne saurait se réduire à une écriture graphique, mais ses modes de représentation sont porteurs à eux seuls de sens, vision trop rare en bande dessinée.

La couleur des choses est un album des plus stimulants, une expérience à vivre, à mûrir, et à réexplorer pour en savourer toute la subtilité, et dont la délicatesse de l’édition reflète toute la finesse qui l’habite.