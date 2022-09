Arte tire le portrait du maître de la science-fiction, Isaac Asimov

Inspiré de nombreuses archives, le portrait d'une cinquantaine de minutes que consacre à Isaac Asimov le réalisateur Mathias Théry, plonge dans l'œuvre de l'écrivain, révélant un de ces grands messages : « L’humanité n’a pas les moyens de gaspiller ses ressources financières et affectives dans d’interminables conflits dépourvus de sens. »

“Où allons-nous ?”

D’une cassette vidéo, avalée par un antique magnétoscope, émerge le visage d’Isaac Asimov. Recréée par une intelligence artificielle, son image livre un message qui se veut testamentaire, construit à partir d’extraits des conférences, livres, préfaces, articles, entretiens et lettres personnelles qu’il a produits entre 1950 et 1989.

Isaac Asimov. L’étrange testament du père des robots. Arte.

En 1923, Isaac Asimov a 3 ans quand ses parents migrent de Russie vers les États-Unis. Lecteur compulsif, le jeune Isaac dévore les illustrés que vend son paternel dans une échoppe à New York. Devenu docteur en biochimie, après s’être consacré à l’enseignement universitaire, il se replie dans son bureau-bibliothèque. L'objectif : répondre à la question, « Où allons-nous ? »

Pour y parvenir, il publie plus de cinq cents livres : des romans et des nouvelles de science-fiction, ainsi que des ouvrages de vulgarisation scientifique. Auteur de trois cycles romanesques majeurs – Fondation, Robots et Empire –, Isaac Asimov a imaginé à quoi pourrait ressembler notre futur, proche et plus souvent lointain.

Isaac Asimov. L’étrange testament du père des robots. Arte.

À partir du 28 septembre, Arte propose un cycle science-fiction en forme de plongée dans les œuvres visionnaires des grandes plumes du genre : George Orwell, Aldous Huxley ou encore Philip K. Dick.

Des récits foisonnants et passionnants qui ont anticipé les enjeux du monde conte

mporain : les univers virtuels, les sociétés totalitaires, les technologies asservissantes ou les désastres écologiques...

Crédits visuel : Arte