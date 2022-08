La saison 4 des Rivières Pourpres diffusée à partir du 19 septembre

France 2 et Storia Télévision s'associent une nouvelle fois, dans une coproduction franco-allemande, avec Maze Pictures et ZDF.

Les spectateurs retrouveront les acteurs principaux de la série, soit Olivier Marchal dans le rôle du commissaire Pierre Niemans et Érika Sainte dans celui du lieutenant Camille Delaunay. Ils seront notamment accompagnés par Baptiste Sornin, Hubert Delattre, Benjamin Georjon, Diane Dassigny, Francesco Mormino, ou encore Cathy Grosjean.

Voici le résumé de cette quatrième saison :

Le commissaire Pierre Niemans et le lieutenant Camille Delaunay sont une nouvelle fois appelés aux quatre coins de la France. Explosifs et inséparables, ils devront se soutenir plus que jamais, face à l’étrangeté de leurs nouvelles affaires.

Un tueur vêtu d’un costume tout droit sorti d’une société secrète au Nigéria qui sème la terreur dans un village isolé, des cadavres vernis au sein d’un institut des Beaux-Arts à la réputation sulfureuse, un centre de tueurs en série caché dans la forêt des Landes, ou bien une plongée de nos enquêteurs dans un voyeurisme très spécial… Les enquêtes qui attendent Niemans et Camille prennent un tournant toujours plus étrange, toujours plus inattendu, dans des décors et des communautés jamais vus auparavant.

Entre ésotérisme, vestiges du passé et secrets inavouables, nos enquêteurs devront être plus soudés que jamais devant la noirceur de l’âme humaine.