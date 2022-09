Un auteur aux millions de ventes caché dans les émissions télé favorites

Jus, smothies, purées pour adultes, risottos, apéros divers et variés, goûters, pâtisseries et on en passe et on en oublie, même si l'on s'en lèche les doigts : avec 2,638 millions d’exemplaires vendus pour 32,928 millions € en valeur (données : Edistat), impossible de passer à côté de Cyril Lignac. L’animateur de l’émission sur M6, Le meilleur pâtissier, voit son concours culinaire classé 13e dans ce fameux Top 50 des émissions qu'apprécient le plus les Français.

Lignac, véritable pages-seller

Un succès éditorial phénoménal, qui le place loin, très loin devant d’autres chefs — y compris les pluri-étoilés — de la gastronomie hexagonale. De fait, Cyril Lignac est un best-seller à lui tout seul, véritable marque : avec la série Fait Maison, il a littéralement fait exploser les compteurs.

À son actif, il dénombre près de 80 publications, dont un essai chez Michel Lafon, Protégez vos enfants de la malbouffe (2007, avec Virginie Michelet), que n’aurait pas renié Jean-Pierre Coffe. Or, Lignac auteur aura connu deux vies : la première, chez Hachette Pratique, la seconde, chez La Martinière.

D'utant qu'il n’a pour l’heure publié qu’une petite dizaine de titres dans cette maison, cumulant 1,494 million d’exemplaires pour les cinq tomes de Fait maison parus depuis juin 2020, excusez du peu... D'ailleurs, un T.6, spécial fête, arrive pour octobre 2022. Et on dépasse 1,51 million en ajoutant le livre Saisons, réalisé avec Jérôme Gailland en octobre 2019. Soit 19,44 millions €, plus de la moitié des ventes totales en valeur.

À l’heure d’internet, où les blogs de recettes, les profils Insta et les sites communautaires pullulent, la réussite des ouvrages de Lignac interroge : comment expliquer une telle réussite ? Voire, plus sournois : l’auteur aurait-il pu vendre plus encore ? Insoluble et de fait, qu'importe : aujourd'hui, la star des cuisines, c'est lui.

Des rogatons pour les autres ?

Star des librairies — ou plutôt des grandes surfaces spécialisées (Fnac, Leclerc, Cultura, etc.) — Lignac devance en effet de très, très loin ses consœurs et confrères, y compris celles et ceux qui bénéficient d’une significative médiatisation sur petit écran.

Prenons l’exemple de Top Chef, toujours sur M6 (et classé 12e dans l’étude TF1) : Hélène Darroze a écoulé 85.000 de ses livres, Philippe Etchebest : 100.000 (mais avec cinq titres uniquement). Michel Sarran, qui a quitté le concours aligne près de 11.000 ventes (en trois livres). Glenn Viel n’a encore rien publié et Paul Pairet non plus.

Mais la déferlante Lignac ne s’arrête pas en si bon chemin : en dépit de sa popularité, Thierry Marx ne comptabilise qu’à peine 160.000 exemplaires de ses ouvrages et Christophe Michalak, près de 210. 000. Encore ? Bien sûr : cerise sur le gâteau, même le grand Alain Ducasse, tout à la fois auteur et éditeur sous son propre nom, doit rendre son tablier, pour ce qui est des livres : il ne cumule « que » 784.000 ventes, pour dizaines de livres…

Quant à Maïté et Micheline, stars du petit écran durant des années... eh bien nous n'avons pas pu obtenir les chiffres, leurs publilcations s'avèrent trop anciennes pour que l'on en ait conservé des traces.

En somme, pour reprendre le titre de l’émission de François-Régis Gaudry (qui elle ne figure pas dans le classement des 50 favorites), Lignac, pour l’édition, c’est du très, très bon.

Jacky, Patrick, Corbier, Ariane et Do-ro-thée !

Retenons tout de même que le Club Dorothée figure en 33e position de ce Top 50, en rendant à programme ce que l'industrie du livre lui doit : avoir plus que largement aidé à la démocratisation du manga. Les multiples animes diffusés – de Dragon Ball à Olive et Tom, en passant par Nicky Larson ou Les Chevaliers du Zodiaque – ont considérablement popularisé le genre.

Une reconnaissance éternelle, donc, des éditeurs mangas – d’autant qu’historiquement, ces achats de droits de diffusion découlaient avant tout de ce que la production américaine était trop chère. Les séries japonaises, bon marché, l’emportèrent donc sur une création française peu importante — et AB Productions visait la quantité, par laquelle il n'est pas de temps de cerveau disponible, plus qu’un strict examen des contenus. D'où quelques déconvenues par le passé.

Grégoire Hellot, directeur de collection chez Kurokawa, l’analysait alors avec justesse : « Contrairement à l’animation américaine, qui était hégémonique ailleurs dans le monde, il y avait dans l’animation japonaise du second degré et surtout beaucoup de drame humain. »

Et plus encore, de pointer que « l’explosion du manga correspond au déclin du Club Dorothée. Il y avait un manque à combler ». En 2021, année hors norme pour la bande dessinée en France, le manga a connu une croissance de 107 % en volume : 900.000 exemplaires achetés chaque semaine, selon le panelliste GfK l’an passé, soit plus d’une BD sur deux. En parts de marchés, cela représente 55 % d’exemplaires, pour un secteur du 9e Art qui a réalisé 889 millions € de chiffre d’affaires.

47 millions écoulés, avec un prix moyen d’à peine 8 € – autour de 370 millions €… Éternelle, peut-être pas, mais reconnaissance, assurément. Quant à l'incidence sur les lecteurs des sitcoms dont AB Productions nous abreuva – Hélène et les garçons, et consorts –, il semble qu'elle soit demeurée minime... fort heureusement.

