Une série d'animation ludique pour les 80 ans du Petit Prince 

Aujourd’hui, Le Petit Prince et ses amis se dévoile avec ce premier visuel inédit. La série sera diffusée sur France Télévisions (France), sur la Rai (Italie), sur la WDR (Allemagne) et sur Globo (Brésil) en 2023, pour les 80 ans du Petit Prince. Elle sera dédiée aux enfants de 5 ans.

Les 52 épisodes de 11 minutes, produits par Method Animation (Mediawan kids & family), sous le regard des héritiers de la Succession Saint Exupéry, mettent en scène deux enfants qui entament un périple fabuleux dans les étoiles avec le Petit Prince et son fantastique équipage, le Renard et la Rose. Une série ludique, dans laquelle les enfants vivront des aventures et des voyages extraordinaires tout en conservant les belles valeurs transmises à travers le chef-d’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry, ouvrage le plus traduit dans le monde après la Bible et le Coran.

Pendant tout le mois de juin, des webisodes ont été publiés sur tous les réseaux sociaux du Petit Prince pour donner une voix aux artistes actuels qui travaillent sur la nouvelle série d’animation. Les défis rencontrés, la manière dont est fabriquée la série et comment se développe l’imagination, autant de questions auxquelles ont répondu les équipes créatives pour ouvrir le dialogue autour des passions et donner aux enfants l’envie de croire en leurs rêves.

Lors de la Journée Internationale du Petit Prince, plusieurs initiatives ont invité tous les petits et grands rêveurs à explorer leur imagination : un don de 5 000 livres à destination d’écoles et d’associations, ou encore un concours artistique autour du thème : « On ne voit bien qu’avec le cœur. »