29 juin 2022 : Journée internationale du Petit Prince

« Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux », écrivait Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince. En 2022, l’imagination et la création sont à l’honneur pour cette journée internationale. À cette occasion, le Petit Prince et ses partenaires organisent des actions et des événements pour stimuler cette créativité et la faire vivre !

Du 1er au 29 juin, le Petit Prince invite tous les petits et grands rêveurs à explorer leur créativité à travers un concours artistique autour du thème : « On ne voit bien qu’avec le cœur. » Pour participer et gagner de nombreux lots Le Petit Prince, il suffit d’envoyer ses créations, que ce soit un dessin, une peinture, un poème, une chorégraphie ou une vidéo autour de cette phrase que le renard confia au Petit Prince, à cette adresse ou directement sur les réseaux sociaux avec le hashtag #lepetitprinceday.

Ce concours y sera annoncé par les ambassadeurs Le Petit Prince, qui récompenseront aussi les meilleurs créateurs avec des conseils et du mentorat sur leur art respectif. Et comme tous les ans, le concours est ouvert à l’international !

5000 ouvrages offerts et une série

Le Petit Prince se mobilise aussi pour favoriser l’accès à la lecture. Grace aux éditions Aedis et leur collection Le Petit Prince École et Nature, un don de 5 000 livres sera réalisé à destination d’écoles et d’associations telles que Les Rois du Monde qui œuvre pour les enfants nécessiteux, orphelins et hospitalisés. Un trésor exceptionnel qui a pour but de promouvoir la connaissance, le savoir et la créativité auprès des plus jeunes et participer à la transmission des valeurs de l’œuvre : l’humanisme, la bienveillance et la sauvegarde de notre planète. Décollage imminent vers la planète du savoir !

Des webisodes seront publiés sur tous les réseaux sociaux du Petit Prince pour donner une voix aux artistes actuels qui travaillent sur la nouvelle série d’animation « Le Petit Prince et ses amis », qui sera diffusée en 2023 sur France TV. Les défis rencontrés, la manière dont est fabriquée la série et comment se développe l’imagination, autant de questions auxquelles répondront les équipes créatives pour ouvrir le dialogue autour des passions et donner aux enfants l’envie de croire en leurs rêves.