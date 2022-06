Cryptomania : melting-pot de héros et de récits

En cavale pour échapper à son auteure, bien décidée à en finir avec elle, Leny découvre que le monde réel est peuplé d’autres personnages de fiction, les Aevi. Sur fond de complot international mené par la fantasque Marquise et avec l’aide du mystérieux Hercule, Lenny va chercher à percer l’énigme de son incarnation.

Un parcours initiatique démarre pour cette frondeuse confrontée aux états d’âme de sa créatrice et aux expérimentations mégalomaniaques d’Oscar, éditeur sans scrupules qui refuse d’abandonner sa poule aux œufs d’or.

C’est une farce néo-picaresque en clin d’œil aux héros de la littérature qui se démènent chacun avec la caricature qu’ils sont devenus dans la réalité, qu’ils refusent de quitter comme on refuse de mourir. C’est un livre drôle, à l’écriture rythmée, qui ne manque pas de souffle, et tout cela sur fond de complot international, d’aventures assez extraordinaires.

Avec des titres des chapitres directement inspirés du premier roman picaresque Don Quichotte, Sylvie Bonnet propose pour son second livre des variations littéraires qui bousculent, surprennent et subjuguent. Dans ce livre choral fort tonitruant, l’auteur déroule plusieurs histoires et dialogues en forme de mosaïques, qui s’enchaînent et s’imbriquent les uns aux autres. À tour de rôle, Lenny, Ysel, Hercule se racontent comme dans une suite qui serait laissée inachevée. La première scène littéraire qui plante le décor est fabuleuse.

Certains chapitres sont désopilants, car chaque protagoniste dévoile de nouvelles bribes, comme s’il rebattait les cartes. L’auteur, avec beaucoup de sensibilité et d’imagination, a écrit un roman d’anticipation qui interroge doubles et doublures. Mais pas seulement : résonnent nos chaos intérieurs, et tout ce qui nous propulse vers un ailleurs est bien troussé.

Cherchant l’esquisse d’un renouveau perpétré par des vibrations charnelles, Sylvie Bonnet exprime très bien cette répétition des situations qui viennent opposer des résistances ; la fusion des corps aussi vient faire résistance, quand elle n’est pas obstacle à la remémoration. L’auteur sait qu’il est important de procéder par associations libres. Le texte est très bien écrit. Et ce récit plein de trouvailles et d’érudition possède les vertus des westerns contemporains, assez labyrinthiques.

Oui, le style de Sylvie Bonnet a une classe folle : il est éclairé, limpide, ciselé, déluré, faussement dilettante. Elle mélange les genres en un vertigineux entrelacs de boucles, de dialogues et de jeux de miroirs inversés. Les assertions sont bien senties sur l’époque, sur nos dépendances et dénonce avec un certain cynisme aussi quelques vérités sur l’apparence physique et les jeux de rôles. Tout au long des pages, le texte file à grande allure de manière un peu syncopée et sans jamais perdre de son énergie et de sa force pour dénoncer le jeu absurde des visages et des corps apprêtés, des identités brouillées.

J’ai bien aimé le personnage d’Oscar et particulièrement celui de Lenny… Vers la fin, l’auteur organise encore mieux ses démonstrations autour du Je et du Moi. Avec cet air de ne pas y toucher, on ressentira de magnifiques réflexions sur le retour à soi, et sur nos devenirs. Et toujours ce rythme à flux tendu, où le lecteur embarqué n’en perd pas une miette. La pensée juste de l’auteur ennoblit encore davantage la finesse de la narration, et la nécessité du propos, toujours en mouvement existentiel. Avec cette soif d’advenir. Sylvie Bonnet passe au crible nos réflexions les plus inspirées, nos lieux communs, nos attitudes, nos réflexes, nos tics et nos situations : elle analyse, creuse et sonde le sens même de nos existences, nos actes réfléchis et inconscients, acceptables ou transgressifs.

Bravo à l’auteur pour ce second ouvrage qui navigue entre roman et observation presque entomologique des humains, aux méditations poétiques qui ne sont pas exemptes du texte et flirtent aussi du côté philosophique, antique et mythologique. C’est un livre d’une très haute-tenue, à l’élégance acide, à la rage policée, mais énergique et saillante. C’est un roman renversant. Vivement le prochain !