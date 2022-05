Look Back : le manga dans toutes ses émotions

Grâce aux mangas en quatre cases qu’elle dessine pour le journal de l’école, Fujino est la star des CE2. Quand son prof lui demande de laisser Kyômoto, l’élève recluse qui ne vient jamais en cours, dessiner elle aussi, Fujino est loin d’être ravie… Surtout lorsque les dessins de ladite Kyômoto se révèlent être incroyablement plus matures et travaillés que les siens ! Bien décidée à ne pas lâcher l’affaire, Fujino va potasser tous les manuels de dessin qui lui tomberont sous la main et tout donner pour devenir la meilleure.

Le temps passe et si ses camarades commencent à trouver que « dessiner, c’est pour les bébés », Fujino demeure plus déterminée que jamais. Et si rencontrer enfin Fujino transformait leur rivalité en amitié et leur permettait de réaliser un rêve fou… dessiner un vrai manga ?

Le lien unique entre deux ados que tout oppose

On suit les deux jeunes filles tout au long de leur adolescence, au fil de leur évolution artistique comme de leurs déboires amicaux. Opposées en tous points, il n’y a vraiment que le dessin pour les réunir. Et encore, là où l’impulsive Fujino invente à toute vitesse scénarios et personnages, Kyômoto préfère esquisser lentement des arrière-plans plus vrais que nature. Leur duo complémentaire semblait bien parti pour durer. Jusqu’à ce que…

Fabuleuse fresque d’amitié et de peines qui dépeint avec justesse ce à quoi tient la création artistique, Look Back nous engloutit d’un bout à l’autre. Ode à la création artistique, on trouve aussi dans ce one-shot toute la joie innocente de la jeunesse et des rêves un peu absurdes auxquels on croit dur comme fer. Mais si le fond séduit et émeut, la forme reste tout aussi exceptionnelle. On aimait déjà Fujimoto pour sa façon caractéristique de dessiner des cases successives quasi identiques, montrant l’action à la manière d’une bande de cinéma. Ici, il se surpasse. Les changements subtils d’une case à l’autre montrant les héroïnes dessinées nous laissent voir l’œuvre du temps qui doucement fait défiler les saisons, tandis que leur détermination reste inchangée — et c’est beau à en pleurer.

Un cadreur hors pair

Fujimoto a étudié la peinture classique, il sait innover avec les cadrages pour leur donner du momentum. Surtout, ce volume publié en ligne lui a permis de se départir des codes du manga : il n’y a pas la moindre onomatopée dans Look Back, ce qui est presque du jamais vu dans une bande dessinée nippone. Ce n’est pas pour rien que l’œuvre a été un tel phénomène à sa sortie en ligne (2,5 millions de lectures dans les premières 24 h de publication). L’auteur fait des silences un usage exceptionnel, à vous fendre en deux.

Dans cette atmosphère si spéciale, sa plume dépeint un panel saisissant d’émotions. La peur, la rage, l’excitation, la fierté, et les larmes du deuil… Toutes sont gravées avec justesse et tout en nuance sur les magnifiques visages dessinés par Fujimoto.

Ce mangaka parmi les plus prometteurs de sa génération est loin d’avoir fini de nous éblouir. Il y a un mois sortait en ligne son dernier one-shot en date, Sayonara Eri (« Au revoir, Eri ») nouvelle œuvre coup de poing traitant cette fois de cinéma. En France, on attend avec impatience la sortie de ses œuvres de jeunesse, les recueils 17-21 et 22-26, qui paraîtront en mai et juin respectivement.