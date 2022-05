Nourrir l’humanité : sur Terre, ailleurs, la survie

Une mission d’une simplicité presque risible pour cet assassin de talent, qui s’interroge sur la nature réelle d’une telle demande. Comment justifier la mise à mort de ces êtres humains, dont le seul crime semble être de ne pas vouloir accepter ces sommes d’argent qui coulent soudainement à flot dans les rues ? Chacun se réjouit de pouvoir se remplir les poches, tandis que des billets sont distribués, sans contrepartie aucune, jour après jour. Un miracle, à première vue. Pour Hua Tang, le doute s’installe, alors que de mystérieux vaisseaux venus d’ailleurs planent au-dessus de leurs têtes. Ils errent, monstrueuses figures silencieuses, dont la présence reste une énigme.

Le récit de cette nouvelle signée par Liu Cixin propose, dans cette adaptation, une temporalité fragmentée, qui permet de naviguer entre passé et présent, de façon à découvrir ce qui a mené Hua Tang à se destiner au meurtre rémunéré. Une enfance douloureuse, brisée, à laquelle il a lui-même trouvé une conclusion sanglante. Ses débuts dans le monde de la nuit, de l’ombre et du sang, pris sous l’aile de Dent, businessman crapuleux qui n’a qu’une seule idée en tête : conquérir et contrôler la ville toute entière. Les entrainements pour devenir tueur à gages, rythmant son cheminement hors de l’adolescence...

Une temporalité fragmentée qui s’accompagne d’un saut dans l’espace. Sur une autre planète, une autre Terre, qui abrite une autre humanité. Celle-ci se meurt, petit à petit, asphyxiée par le manque d’air, terrée loin de la lumière du soleil, privée de liberté. La totalité des ressources et des richesses de cette planète appartiennent à une seule et unique personne, le Grand Propriétaire. Désabusés, désespérés, les habitants de cette terre désolée prennent le chemin de la révolte, bercés par l’espoir d’une vie meilleure. L’union fait la force, dit-on. Or dans ce cas précis, l’union reste impuissante face au pouvoir d’un seul homme, qui les chasse de leur propre planète : « Je n’ai plus besoin de vous, tout est automatisé, pris en charge, pour l’éternité. Je vais donc me débarrasser de vous ».

Ce scénario, imaginé par Sylvain Runberg, est efficace, et permet de se plonger dans ce futur possible sans jamais s’égarer tout à fait. Comme les pièces d’un puzzle, chaque page fait avancer la lecture au rythme adapté, pour offrir les clés de cet étrange conte. Au dessin, Miki Montllò envoûte, en créant des ambiances à la fois angoissantes et fascinantes. Le tout, pour offrir une conclusion, bien que terrible, malgré tout teintée d’espoir...