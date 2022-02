Ça va buller sur Arte pour le Festival International de la Bande Dessinée

À commencer par le documentaire Crayon au poing — 4 dessinatrices du monde arabe. Ce dernier explore la BD arabe et féminine par le prisme de rencontres croisées entre 4 artistes engagées.

Léna Merhej à Beyrouth au Liban, Nadia Khiaei à Tunis en Tunisie, Zinab Fasiki à Casablanca au Maroc ou encore Deena Mohamed au Caire en Égypte, toutes se sont prêtées au jeu des interviews croisées permettant en parallèle de dresser le portrait des quatre villes arabes, « dans un contexte de révolte où la jeunesse s’oppose de plus en plus à un pouvoir autoritaire et à la censure des médias. »

Puis s’en vient Tarzan, aux sources du mythe. Écrit par Robert de Young et Éric Ellena, ce documentaire retrace le destin de ce héros légendaire imaginé en 1912 par l’Américain Edgar Rice Burroughs. De son passage dans les salles obscures, aux différents romans et bandes dessinées sans oublier les séries télé ni les jeux vidéos, autant de visions et d’adaptation d’une seule et même histoire au fil des générations et des époques. Le tout analysé par des spécialistes et commenté par des réalisateurs et des acteurs à la lumière de nombreuses archives et extraits.

La websérie Fluide, s’invite sur nos petits écrans. Après Été, le feuilleton BD Instageam, Thomas Cadène et Joseph Safieddine poursuivent leur exploration du couple. On y retrouvera entre autres Pauline Clément de la comédie française pour illustrer « les aventures amoureuses et sexuelles de trentenaires ». La série se double d’une bande dessinée disponible en librairie.

Enfin, l’émission Tracks consacrera un numéro à l’artiste de bande dessinée controversé Anton Kannemeyer et à l’illustrateur et réalisateur Dash Shaw. Sans oublier les séries animées Tu mourras moins bête de Marion Montagne, 50 nuances de Grecs de Jul et De Gaulle à la plage de Jean-Yves Ferri qui se poursuivent.