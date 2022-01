Secrets d'écrivain : Michel Bussi raconte La Fabrique du suspense

BILAN 2021 – L'année touche à sa fin, et l’heure est aux comptes. Pour les lecteurs, l’année fut riche de découvertes et n’a pas manqué de rebondissements. Conclusions, les 10 ouvrages les plus vendus en volume, strictement pris parmi ceux parus au cours de l’année, reflètent, d’une certaine manière, cette diversité. En avant !