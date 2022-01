Michel Bussi : Nouvelle Babel, un extrait de son nouveau polar

Dans son nouveau thriller, Michel Bussi ne nous a jamais autant fait voyager : des favelas de Rio au Kazakhstan, des confins de l'Himalaya à l'île la plus isolée, de Samarkand à la jungle de Birmanie... Pour une bonne raison. Son nouveau thriller se déroule dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre... mais se passe « demain ».

Sur une île privée paradisiaque, de riches retraités se font assassiner alors qu'il était absolument impossible d'aborder leur royaume. Première fêlure dans une société idyllique où les distances, les frontières... et les embouteillages ont été abolis. Trois policiers, un journaliste ambitieux, une institutrice nostalgique se lancent dans l'enquête. Une course contre la montre s'engage pour retrouver un mystérieux tueur blond qui semble ne pas avoir d'identité dans une démocratie mondialisée où l'on sait à chaque instant où vous êtes, d'où vous venez, et où vous allez.

Et avant que ne soit déclenchée... la nouvelle Babel. Un nouveau suspense où l'on retrouve le talent et la signature romanesque « bussiens » : son humour, son imaginaire, sa manière subtile de nous montrer nos réalités multiples. Et cette vision unique de géographe humaniste, qui nous invite à porter sur notre monde un regard inédit.

Géographe de formation, longtemps professeur d'université à Rouen, Michel Bussi a eu, très jeune, l'envie des mots et des intrigues. En quelques années, il est devenu le deuxième auteur le plus lu en France. Ses romans, concentrés de suspense, de virtuosité et d'émotions, décryptent aussi notre société d'un regard à la fois juste et moderne.

Toujours empreint d'humanité. Une signature qui vaut aujourd'hui à l'auteur de Nymphéas noirs, Maman a tort, Le temps est assassin ou Au soleil redouté d'être adapté avec succès en bandes dessinées, en séries pour la télévision, d'être traduit dans 36 pays et de faire vivre un lien fort avec ses lectrices et lecteurs.