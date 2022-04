MarieMo : “Raconter les aléas du réchauffement climatique

En 2018, MarieMo s’est lancée dans une aventure inédite : partir en résidence artistique pendant un mois sur un voilier, direction le Groenland. Voir de ses propres yeux l’impact du réchauffement climatique ne laisserait personne indemne, MarieMo en a décidé d’en écrire le récit pour « partager son regard à travers la bande dessinée ».

De son voyage, elle en est sortie grandie, mais surtout engagée dans la protection de l’environnement. En choisissant de s’adresser à un jeune public, elle adopte un « regard d’adulte » en espérant que « la jeunesse [puisse] faire bouger les choses ».

Le résumé d’après son éditeur :

Bande dessinée “reportage”, Les mains glacées donne une vision sensible du milieu marin polaire et de la fragilité de son éco-système. De retour d’une résidence le long des côtes du Groenland sur le voilier Knut de l’association MaréeMotrice, MarieMo élabore cette série de petits sketches magnifiquement illustrés à l’encre de chine. Mélanges entre réalité et imaginaire marin, ils dévoilent un certain regard sur les aléas d’un continent en proie au réchauffement climatique. Un dialogue entre l’océan, la glace, la faune et l’illustratrice.