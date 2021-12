Brynhildr, Frédéric Coché répond à Wagner et son Anneau du Nibelung 

Ce livre est le fruit de multiples rencontres : rencontre d’abord entre la Pommerie [lieu de résidence, espace d’exposition et de rencontres [pour aller voir le programme passionnant de ce lieu, allez voir par-là] et Frédéric Coché. Les premiers contactent le second afin qu’il illustre Castorf/Wagner, recueil d’essais et d’entretiens réalisés à propos de la mise en scène du Ring de Wagner par Castorf, publié à l’occasion du bicentenaire de la naissance du compositeur. Mais ce qui devait donc être à l’origine des illustrations de texte devient très vite un projet personnel et indépendant.

À partir donc de personnages déjà connus [dont certains sont entrés dans la culture populaire à l’image de Siegfried ou encore de Brünnhilde], et d’une structure narrative déjà établie [le récit de Wagner], Frédéric Coché entreprend de réaliser une bande dessinée qui réinterprète certains éléments du récit originel et en invente de nouveaux qui viennent en éclairer ou en approfondir d’autres. Il se livre ainsi à un travail d’adaptation en livrant une nouvelle œuvre au sein de laquelle on retrouve le ferment de l’œuvre source matinée de motifs et références propres à la sensibilité de l’adaptateur.

Avant de pleinement rentrer dans l’univers wagnérien, nous sommes tout de suite happé par les superbes eaux-fortes de Frédéric Coché. Si ce travail de gravure a déjà fait la renommée du dessinateur avec des albums aussi emblématiques que Vie et mort du héros triomphante [Frémok, 2004] ou encore Hortus sanitatis [Frémok, 2001], force est de constater que l’auteur ne cesse de se réinventer tout en approfondissant les possibles de cette technique, de creuser un même sillon tout en opérant des déviations.

Ses planches offrent une dualité particulièrement séduisante entre la précision de son trait, fin et délicat, qui dessine le monde avec une grande justesse, oscillant parfois entre des décors schématiques ou au contraire extrêmement détaillés, et les traces d’encre qui s’étalent sur les cases ou autres scories matérielles inhérentes à la technique de la gravure, qui parsèment les planches, ponctuent l’image et recouvrent parfois le dessin. Ces résidus sont d’autant plus laissés volontairement que de nombreux traits ne participant pas à la figuration, des repentirs généralement, sont aussi préservés : l’auteur ne cherche nullement à les masquer mais les conserve car ils participent pleinement à la dynamique visuelle de l’ensemble de la composition. L’originalité et la puissance plastique de son travail resplendit ainsi dans chaque planche que nous pourrions admirer de longues heures individuellement, tant leur pouvoir de fascination capte le regard et l’entraine dans une contemplation inépuisable.

Bien entendu, au contraire de la peinture, cette pulsion scopique n’est pas une fin en soi. L’auteur prend soin de raconter son histoire en mobilisant tout un système de symboles propres à la bande dessinée [case et bulles essentiellement, l’album étant muet]. Si certaines de ses précédentes œuvres pouvaient paraître quelque peu hermétiques tant les liens qui unissaient les cases pouvaient sembler distendus, ici, le dessinateur se révèle particulièrement synthétique et accessible dans son cheminement narratif. Mieux, et plus étonnant encore, il se révèle très drôle lors de certaines séquences mémorables. Cet album n’est donc pas seulement très beau, il est aussi passionnant et drôle. Nous suivons avec intérêt l’épopée de Siegfried qui alterne entre espaces poétiques et entrées humoristiques.

Cependant, aussi linéaire que soit le récit, il n’en reste pas moins traversé d’un intertexte important caractéristique de l’auteur qui peut d’un premier abord sembler quelque peu opaque. Si ces passages ne gênent aucunement la narration, ils interrogent tout de même. Et si nous évoquions des rencontres en introduction, c’est pour conclure avec une autre rencontre, celle de Glwadys le Cuff avec l’œuvre de Frédéric Coché.

L’historienne de l’art, qui avait déjà proposé une brillante lecture de son précédent ouvrage L’homme armée [sur la chaîne YouTube Bandes dessinées], y livre une brillante exégèse des planches qui nous sont données à lire. Placé en fin d’album, son texte est passionnant, autant par la qualité de l’appareil critique qu’elle formule que par la qualité de l’écriture qui le rend pleinement accessible. Si elle mobilise des concepts empruntés à son champ disciplinaire, elle sait se faire didactique et accompagne sa réflexion d’une portée pédagogique. Cette analyse pointue, qui permet notamment de décrypter des symboles prégnants [si certains paraissent évidents, d’autres le sont moins, plus érudits] et de sonder la profondeur de cette œuvre, conclut à merveille une adaptation lumineuse.

Brynhildr est probablement l’œuvre la plus abordable de Frédéric Coché, celle qui permet, par une narration limpide et humoristique ainsi que par une exégèse généreuse et éclairante, de découvrir la profonde richesse du dessinateur, toute la force visuelle et plastique de son travail graphique et toute l’intensité du maillage intersémiotique de ses images. Un régal pour les yeux et pour l’intellect !