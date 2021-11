Eden : un monde post-pandémie entre espérances et ravages

Une pandémie mondiale a tué des millions de personnes. Enoa et Hannah, occupés à lire la Bible et à faire pousser des légumes dans leur colonie sous serre, se pensent les derniers représentants de cette génération d’enfants immunisés à la naissance. Bientôt ils vont réaliser qu’au-dehors la vie continue, à coup de luttes armées dans les zones les plus ravagées, et sous la domination politique de la secte Propater dans les autres.

Entre contrôle des peuples par la religion et coups de force pour affirmer la suprématie militaire, le quotidien des humains est plus que mouvementé. Fils d’Enoa et d’Hannah, Eliajh se retrouve à naviguer seul dans cette jungle de violence.

Eden – It’s an endless world ! (comprendre par ce titre anglais qu’on ne mettra pas si facilement fin à l’humanité) est la réédition d’un manga de la fin des années 90. Pourtant ses thématiques sont plus qu’actuelles — la peur d’une maladie qui se propage, la montée en puissance d’organisations internationales, la robotique, et la généralisation des conflits armés.

Les quatrièmes de couverture portent la mention « Pour public averti », et ce n’est pas pour rien. Le dessin est particulièrement cru et les scènes d’affrontement à la mitraillette comme la pose de mines antipersonnel allient ultraviolence avec thèmes durs psychologiquement. La galerie de personnages se compose d’enfants endurcis, de robots, de mercenaires et de femmes brisées par le passage des soldats, qui se livrent une lutte des plus cruelles — que ce soit face aux forces armées de la secte, ou entre eux quand cela sert mieux leurs intérêts.

Du récit se dégage une réflexion sur la nature profondément égoïste et néfaste de l’humanité. Ici les humains détruisent tout ce qui n’est pas eux-mêmes, tuent et mutilent ceux qu’ils rencontrent comme la terre sur laquelle ils passent.

Une place importante est faite à la religion, qui apparaît comme le socle commun de l’humanité autant que comme sa plus absurde création. Le sens que l’on peut donner à l’idée de dieu au cœur de tant de violence est le sujet de maintes discussions entre les personnages. Ces réflexions théologiques côtoyant la violence sans bornes du reste du manga créent sa force unique. La cruauté, la méchanceté sans fin qui résultent de la guerre sont également développées sous tous leurs aspects.

Avec cette nouvelle édition grand format aux tomes épais, Eden vous offre une lecture qui vous laissera des cicatrices.