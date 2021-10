Nos Espoirs croisés : vivre, pas “pour changer le monde”, mais pour demain 

Dans Nos espoirs croisés, l’autrice Iman Eyiatayo entremêle la voix de Camille Clarke, à celle de Déborah Chinelo, aka Debbie, dans presque chaque chapitre. Le premier, jeune homme de 21 ans, totalement dépressif suite à un drame familial, expose son projet suicidaire dans son blog « Le corbeau s’envolera », dont la trame narrative apporte un éclaircissement sur l’intériorité de ce personnage.

Quant à Debbie, jeune fille de 19 ans, elle est pleine de vie, et après avoir découvert par hasard le blog de ce dernier, se met en tête de lui sauver la vie. Deux destins qui se croisent irréductiblement.

Comme toute bonne romance de romans young adult qui se respecte, ces deux personnages que tout semble d’abord opposer, se rencontrent et deviennent au fil des pages de plus en plus intimes. Bien que l’écriture d’Eyiatayo réalise une fluidité certaine du récit et que ce choix narratif apporte un véritable dynamisme à ce roman. Il n’empêche qu’on pourrait lui reprocher son manque d’originalité.

En effet, le public visé se concentre sur la tranche des 14-20 ans, et ne se distingue guère des conventions textuelles de ce genre romanesque. On y retrouve un environnement classique : l’école, l’importance accordée aux maisons, gage d’intimité, ou encore leur microcosme commun constitué de leurs deux amis les plus proches : Caleb et Kim, eux-mêmes amourachés. En somme, typique des chroniques que l’on pourrait retrouver sur Wattpad.

Néanmoins, dans un certain sens, il paraît tout à fait logique que ce roman touche le public visé. Faisant appel à la candeur et à la sensibilité propres à l’adolescence, la thématique du suicide, qui paraît encore peu développée dans ce genre romanesque, alors même qu’il semble de plus en plus se « banaliser » (/de plus en plus évoqué) dans cette tranche d’âge.

Son traitement dans ce roman est tout à fait intéressant, car il partage la partie obscure de nombreux adolescents à qui il n’est pas forcément offert l’espace de parole nécessaire pour qu’ils puissent s’exprimer. Finalement, il suit une vraie ligne narrative, qui aboutit sur un beau gage d’espoir : malgré les difficultés de la vie, celle-ci continue et il faut essayer d’en tirer les plus beaux moments : « Pas parce qu’on est censés changer le monde, mais juste parce qu’on est censés vivre et que personne ne sait de quoi demain sera fait. »

Un message plein d’espoir et de lumière, qui aspire à redonner foi à tous ces lecteurs, et lectrices, perdus, qui peinent à trouver leur place dans une société qui réclame d’eux de se montrer toujours mieux qu’hier. Quel que soit votre âge, laissez-vous happer délicieusement par cet univers où se mêlent fragilité et force ; un roman au ton léger malgré la violence du thème traité.