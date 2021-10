Les contraceptés : des spermatozoïdes et des hommes

La contraception masculine est un sujet dont on ne parle pas, probablement parce qu’il aborde frontalement la question de la virilité. Pour le dire en une phrase : aux yeux de l’opinion commune, un homme qui n’est plus à même de se reproduire n’est plus tout à fait un homme. Difficile dès lors de promouvoir des techniques ou des médicaments qui ont pour objectif d’empêcher les mâles de distribuer leur semence à tout va. Pour l’industrie pharmaceutique en tout cas, la question a vite trouvé réponse : il n’y a pas de consommateurs prêts à acheter un médicament de contraception masculine.

Et, sans marché, pas de budget de recherche et développement, pas de tests de grande envergure, donc pas de médicament commercialisé. Alors que dans le même temps, les pilules contraceptives pour femmes ont connu trois générations successives, ont engendré des effets secondaires documentés et reconnus, démontrant que la pilule est loin d’être une solution idéale, la version masculine du contraceptif médicamenteux n’est toujours pas en véritable développement industriel. Même si la presse s’amuse régulièrement à annoncer que son arrivée en pharmacie est (presque) imminente.

Pourtant, une solution simple existe : une injection intramusculaire chez l’homme d’énanthate de testostérone, une fois par semaine, suffit à offrir la même protection qu’un stérilet (96,6 % de perte de fécondité). Mais la perspective de se faire piquer une fois par semaine n’est pas très porteuse auprès d’un public bien plus douillet qu’il ne veut le faire croire et l’idée persiste que réduire la fécondité masculine pourrait entraîner chez les sujets une perte de libido. Ces deux arguments suffisent à enrayer tout projet de commercialisation depuis soixante ans !

En l'absence de produit pharmaceutique, des expériences a plus petite échelle ont eu lieu au fil des ans, notamment la mise au point d'un slip chauffant aussi improbable qu'efficace. Son principe est tout simple. En collant les testicules contre le corps, le slip augmente leur température et, après un mois, plus aucun spermatozoïde n'est présent dans le sperme. L'éjaculation a toujours lieu, mais le pénis tire des balles à blanc.

Solution miracle, non médicale, très bon marché... mais visuellement assez peu bandante. Il s'agit de porter en permanence un caleçon qui remonte les testicules, constitué de bandes élastiques, d'une culotte de femme recyclée et d'une chaussette pour enfants, le tout cousu à la machine à domicile. C'est hyper moche, peu confortable et... impossible à vendre sans un test à grande échelle impossible à financer. Le seul moyen de se procurer l'attirail est de le confectionner soi-même, via des ateliers de couture pour hommes... Autant dire que la raison du succès réduit est assez prévisible, dans une société où couture et masculinité ne font pas souvent le pas de deux...

Les auteurs sont allés à la rencontre des pionniers de cette technique, de militants et de quelques autres pionniers de la contraception... Si les résultats dès les années 1970 étaient impressionnants, l'arrivée du SIDA a freiné d'un coup sec les initiatives. Le préservatif est devenu la règle... reléguant les autres moyens pour enrayer la course des spermatozoïdes au second rang.

Ce qui m’amène à la question qui me trotte dans la tête depuis la fin de la lecture de cet album pittoresque et amusant, mis en image par Caroline Lee dans des tons sépia assez vintage. Si les deux journalistes, Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain explorent la question de la contraception masculine, il semble qu’ils passent étrangement sous silence le préservatif et sa popularisation.

Car l’épidémie de SIDA, loin d’être le point final des aventures de la contraception masculine... est le début justement d’une prise en charge plus partagée. Le préservatif banalisé, présent en grande surface, dans les bars, distribué même parfois gratuitement, a quitté son statut de sujet tabou pour entrer dans la vie quotidienne.

Pourquoi cet album n’en parle-t-il pas du tout ? On dirait que les auteurs ont décidé d’enquêter sur « quelques formes de contraception masculine » tout en excluant le préservatif et en abordant à peine la vasectomie, sans justifier ni expliquer ce choix, pourtant crucial. La conséquence directe, vu qu’il n’y a pas de contraceptif masculin médicamenteux sur le marché, est que le livre se transforme en récit, réjouissant et culpabilisant, des expérimentations de gentils bricoleurs... Et qu’il laisse à penser que la charge de la contraception est toujours aux seules mains des femmes, comme si cet album avait été publié à l’aube des années 1980.

Des témoignages plus détaillés sur la vasectomie (abordée en toute fin du livre, sans chercher à comprendre pourquoi elle est si peu pratiquée en France alors qu’elle cartonne aux États-Unis) et des données chiffrées sur le préservatif auraient permis aux lecteurs de mieux remarquer que le bilan dressé est subjectif... Et auraient permis de réellement mettre en lumière les obstacles qui freinent les dispositifs visant à réduire la fertilité des hommes, notamment l’immobilisme du corps médical, qui associe encore trop souvent vasectomie et castration...

C’est d’autant plus dommage de délaisser ces aspects sans s’en expliquer que cet album est très fouillé sur les sujets qu’il explore. Au bout du compte, soit on se laisse convaincre par l’idée reçue que les hommes n’ont pas changé d’attitude depuis la nuit des temps, comme semblent le penser les auteurs, soit on ressort de la lecture avec l’impression que les silences de ce livre pèsent lourdement sur ses conclusions. Avec une demi-molle, en quelque sorte. Pour une première BD consacrée à un sujet aussi tabou, on aurait espéré mieux.