100 oeuvres de l'écrit, seuil retenu pour la responsabilité des hébergeurs

La responsabilité des hébergeurs, mesure particulièrement attendue des ayants droit, a pour objectif de réduire le nombre d'œuvres partagées de manière illicite sur les services d'hébergement de contenus, comme YouTube ou divers réseaux sociaux, en rendant ces derniers responsables pénalement des actions de leurs utilisateurs.

Le chapitre VII du code de la propriété intellectuelle met en œuvre les dispositions prévues par l'article 17 de la directive européenne relative au droit d'auteur, et encadre les situations dans lesquelles la responsabilité du fournisseur de service de partage de contenus s'applique.

Le ministère de la Culture a en effet fixé, selon un décret du 20 octobre, quelques modalités pour l'application de cette responsabilité de l'hébergeur à l'égard « des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur » sur sa plateforme.

Sera ainsi considérée comme le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne « la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public accès à une quantité importante d'œuvres ou d'autres objets protégés téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de service organise et promeut en vue d'en tirer un profit, direct ou indirect ».

Définissant plus précisément la « quantité importante d'œuvres », le ministère de la Culture a fixé cette dernière, par arrêté à un seuil de 100 « œuvres de l'écrit, dont les articles de presse et les livres audios », œuvres protégées par le droit d'auteur, s'entend. Une fois ce seuil dépassé, ou un total de 10.000 œuvres protégées dépassées (tous types d'œuvres confondus), et si le site dépasse une audience de 400.000 visiteurs uniques en France par mois, l'hébergeur en question peut être considéré comme responsable des téléversements sans autorisation de ses utilisateurs.

Seuil fixé par le ministère de la Culture, par arrêté du 20 octobre 2021

Bien entendu, il faut comprendre que, si ces seuils ne sont pas atteints, le partage sans autorisation d'une œuvre protégée sur un service de communication au public en ligne reste illicite, mais la responsabilité de l'hébergeur ne peut pas être engagée, uniquement celle de l'utilisateur à l'origine du téléversement.

Quelques exceptions

Le législateur européen avait ajouté quelques exceptions à cette responsabilité de l'hébergeur, autant de gardes fous pour éviter de potentiels abus ou des dommages, pour des fournisseurs de service de partage de contenus de moindre taille.

Ainsi, un fournisseur de service de partage peut s'exempter de sa responsabilité s'il prouve qu'il a fourni les meilleurs efforts pour obtenir une autorisation de diffusion auprès des ayants droit, s'il assure l'indisponibilité d'œuvres protégées signalées par les ayants droit ou encore s'il réagit promptement, et retire les œuvres protégées de son service.

DROIT: la responsabilité des plateformes validée par la CJUE

Rappelons que cette responsabilité ne s'applique pas aux encyclopédies en ligne à but non lucratif, du type Wikipédia, aux répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif, aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou encore aux fournisseurs de places de marché en ligne.

Bien entendu, les dispositions permettant à un fournisseur de s'exempter de sa responsabilité ne concernent pas les sites pirates — ou « services de communication au public en ligne dont l'objet est de porter atteinte aux droits d'auteurs et aux droits voisins » —, qui restent coupables, a priori, de contrefaçon.

