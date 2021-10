La Princesse rebelle : déconstruire les conceptions traditionnelles du genre

La Princesse rebelle se dévoile démontre avec malice que les princesses de contes de fée peuvent se révéler de fougueuses jeunes filles, avides de bagarres et promptes à la moindre bêtise !

Cet album pour le moins réjouissant se construit autour d’un dispositif original : une première double page expose un texte vantant les mérites d’une princesse ainsi que les détails de son quotidien, le tout accompagné d’une image chatoyante illustrant les quelques phrases descriptives. Une seconde double page répond directement à la première : le même texte est présenté, mais plusieurs mots sont raturés pour qu’apparaisse un second récit célébrant la liberté et les gaffes réalisées par cette même princesse, tandis que le dessin représente ses multiples facéties.

Guillaume Guéraud et Henri Meunier avaient déjà proposé, en 2019, un album sur le même principe avec La face cachée du prince charmant, raillant alors les clichés qui entourent ce personnage central des contes de fée. Cette fois-ci, c’est aux poncifs adhérant (voire collant) à son homologue féminin d’être passés au crible de la dérision.

L’humour fonctionne parfaitement et l’on prend beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage. Mais le changement de genre du protagoniste bascule l’intérêt de l’album en lui offrant une seconde voix plus politique. L’ironie d’alors devient discrètement mordante voire incisive. Les auteurs jouent avec malice sur ces doubles interprétations où le féminisme ne cesse d’affleurer. Ce qui passait uniquement comme un exercice de style s’emplit alors de sens. La contrainte se révèle fertile et on ne peut plus signifiante : elle montre que chaque fille, chaque princesse détient la possibilité de prendre son destin en main, de ne pas rester prisonnière des conceptions traditionnelles et futiles pour se construire leur propre destin.

Les auteurs démontrent qu’aucun personnage (aucune personne) n’a de raison véritable de rester cantonné à son champ d’action délimité par quelque attente d’autrui. Au contraire, ils rappellent intelligemment le long de l’album qu’emprunter des chemins de traverse se révèle bien plus amusant, et peut être même le meilleur moyen de se réaliser véritablement. Ainsi, au-delà de l’humour des basculements de situation, le livre peut aider à amorcer des discussions avec l’enfant et l’interroger sur les schémas éculés des fictions qui lui sont proposées.

L’usage d’une contrainte productrice approche immédiatement l’ouvrage des jeux littéraires entrepris par les membres de l’Oulipo, et plus encore de ceux réalisés par les membres de l’Oubapo — une véritable réflexion autour de la contrainte dans l’album jeunesse pourrait se faire jour, tant sont nombreux les exercices de style passionnant utilisés comme de véritables ressorts narratifs. Mais avec ce changement de focale, les auteurs dépassent la simple résolution d’une règle créatrice pour atteindre un discours politique subreptice qui n’enlève rien au plaisir de la lecture. Ils offrent ainsi une œuvre engagée sans en avoir l’air, enthousiasmante à plus d’un titre.