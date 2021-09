Sylvie Wojcik : au bout du chemin, Les narcisses blancs

Alors elle avait ramassé le peu d’argent qu’elle avait réussi à ne pas partager — de l’argent volé d’ailleurs —, elle avait mis son duvet dans un sac à dos sur lequel elle avait accroché une coquille ramassée dans une poubelle et avait suivi les rails de la voie ferrée jusqu’à la première gare venue où elle avait acheté un billet simple.

À la descente du train, elle a commencé à marcher « sur les routes, les chemins ou les sentiers » dormant un peu n’importe où y compris « dans les fossés et les abribus ». Seule. Puisque Ludo avait cessé de partager leurs rêves.

Un soir, sur les hauts plateaux de l’Aubrac, Gaëlle n’en peut plus de ce régime spartiate et s’avoue qu’un bon lit serait le bienvenu : le refuge qui se dresse devant elle, pas encore ouvert aux voyageurs en ce début d’après-midi, est irrésistible. Malheureusement, au mépris de plus total de l’envie de solitude de Gaëlle, voilà que Jeanne, une autre voyageuse solitaire, fait aussi halte, là, et elle doit partager avec elle une merveilleuse blanquette préparée par Yvonne, l’hôtesse de ce havre de calme et d’isolement, qui les a ensuite laissées seules pour le dîner et la nuit.

Une nuit que le froid, une corvée de bois, un bon feu, une partie de scrabble et un verre de génépi ont contribué à rendre plus chaleureux même si, ce premier rapprochement reste très superficiel.

Le lendemain, les deux femmes prennent ensemble le départ : de toute façon, il n’y a qu’un seul chemin qui arrive au refuge et un seul autre qui en repart. Alors, arrivées par le même chemin, jusqu’au prochain embranchement, elles chemineront de compagnie.

Et feront ainsi progressivement connaissance.

J’ai adoré ce petit livre court (à peine une centaine de pages) et pourtant si plein de la rencontre délicate entre ces deux femmes que tout oppose et qui pourtant se rapprochent.

Gaëlle, la jeune fille en colère contre tout, contre tous et même contre elle-même un peu. Gaëlle qui cherche à retrouver ses rêves (d’enfant ?) dans lesquels elle se voyait aller à la rencontre du monde et qui, sur les chemins, lors des haltes, n’a d’autre envie, d’autre pensée que d’éviter le contact, la présence de quelqu’un susceptible de venir empiéter sur son espace vital, l’empêcher de ressasser ses rancœurs, de s’engluer dans ses idées sombres, de vouer la terre entière aux gémonies ou de se complaire dans la solitude.

Jeanne, la femme mûre aux cheveux parsemés de fils d’argent, au sourire triste, à la gentillesse à fleur de peau, à la fragilité d’un petit oiseau tombé du nid, à la volonté farouche, aux recoins sombres et énigmatiques. Jeanne qui garde (qui fait tout pour garder) à part soi quelque histoire intime que son attitude pleine de douceur et avenante ne laisse pas sourdre des profondeurs de ses pensées.

Ce bout de chemin, elles le parcourent ensemble. De plus en plus proches. Elles le partagent avec beaucoup de sensibilité de part et d’autre, d’attention réciproque, avec une proximité qu’exacerbe le temps long du cheminement piétonnier, de ce calme, de cette lenteur, de cette disponibilité à tout ce qui est « autour », de cette ouverture à tout ce qui permet l’attention à l’autre, au partage, à la compréhension, à l’échange, à une certaine forme de communion dans le non-dit, dans l’indicible.

Ce livre est remarquable de tendresse, de sensibilité, de bienveillance et de générosité et pourtant exempt de toute sensiblerie larmoyante. Il fait une halte devant un parterre de « narcisses » pour la beauté de la nature, pour la beauté du partage de cette beauté, pour la délectation de cette beauté. Et repart, les yeux et le cœur remplis de plénitude.

Il atteint ainsi les âmes de Gaëlle et de Jeanne qui, ni l’une, ni l’autre ne reviendront indemnes de cette expérience narrée avec une finesse, une sobriété et une délicatesse infinies.

Il emporte le (la) lecteur(trice) dans un monde parallèle ou l’attention à l’autre est reine et primordiale jusqu’à nous convaincre que cela pourrait être, cela devrait être, cela est certainement vrai... C’est l’espérance d’un pas avancé vers l’autre, la découverte de sentiments et de gestes insoupçonnables que cette relation forte, privilégiée, unique, rend possible.

C’est vraiment une très très très belle lecture.