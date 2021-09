L'Italie de Simonetta Greggio, Bellissima ?

Avec Bellissima, elle nous revient néanmoins pour un survol plus large, mais plus intime, qui s’étend des années 40 à la période immédiatement contemporaine. Et donc, nous raconte quelque chose de plus personnel et, en même temps (que je hais cette expression pourtant adaptée au propos), d’aussi détaché.

Cette ambivalence réside, selon moi, dans les mentions qui me semblent divergentes (et m’ont troublé quand je les ai découvertes une fois ma lecture terminée) entre la quatrième de couverture qui parle d’« autobiographie », la première de couverture qui présente un « roman », et la page 6 qui précise « d’après une histoire vraie » ! Alors, autobiographie ou roman ?

À l’évidence quelque part entre les deux sans que j’aie su y démêler le vrai du romancé, n’ayant aucunement accès à des informations qui pourraient permettre de faire le tri dans des histoires familiale et nationale parsemées d’évènements dramatiques. Même si, l’interview entendue depuis sur France Inter, semble refaire pencher la balance vers le strictement autobiographique. Mais qu’importe !

Le récit débute par le sauvetage quasi miraculeux d’une petite fille juive par ses parents ; ceux-ci l’ont « chargée dans un train alors qu’elle n’était qu’une fillette pas plus grande qu’une poupée » et l’ont « fait adopter par de lointains parents », juste avant que les razzias fascistes ne les entraînent vers des camps de concentration allemands dont ils ne reviendront jamais : les années 40 n’étaient pas plus tendres en Italie qu’en France…

Cette petite fille, c’est la mère de la narratrice. Ces parents adoptifs, ce sont Ida et Gino qui seront toujours, pour cette dernière, ses grands-parents. Des figures tutélaires dont les évidentes tendances fascistes ne les avaient pas empêchés d’accepter de devenir les parents adoptifs d’une petite juive. Pas plus qu’elle ne les avait empêchés de cacher chez eux des voisins menacés en « faisant fi des sales lois », parce que les relations entre voisins avaient plus de sens pour eux que le « Manifeste pour la défense de la pureté de la race », publié en 1938, lequel affirmait que les Italiens « appartiennent à la race aryenne ».

Mais l’Italie ne sera pas débarrassée de ses démons par la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le pays devra encore passer par des pages sinistres de son histoire où politiques, corruptions, mafias, sociétés secrètes (comme la fameuse loge P2)… continuent de malmener la toute jeune démocratie bien trop peu assurée, pendant que l’omniprésente Église modèle la société.

C’est donc dans cette ambiance que naît la narratrice en 1961 et qu’elle grandit, bercée par les attentats et la violence des actions des mouvements extrémistes.

Simonetta GREGGIO parsème l’histoire familiale de pans, parfois peu glorieux de l’Histoire nationale qui peine à garder un cap démocratique quand les services secrets, la mafia, les sociétés secrètes…, manipulent (certainement de concert) les groupes politiques extrémistes à des fins peu avouables dont Aldo Moro fera les frais.

Dans le cercle familial, les relations entre le père et sa fille aînée, la narratrice, virent au vinaigre dans un ménage (pourtant normal) où, seul, le pater familias a voix au chapitre, menant à la baguette (euphémisme recouvrant toutes les violences physiques que le cocon familial permet de perpétrer sans que l’entourage n’y ait à redire) femme et enfants.

C’est à vingt ans qu’elle trouvera le courage, la force et l’autonomie pour tout envoyer valser et prendre le large, s’installer en France, entamer une nouvelle vie, désemparée d’avoir dû s’éloigner des siens dont l’idée de « ne pas […] voir grandir » ses frères et sœurs (son « plus grand regret » !) avait seule pu, un temps, la retenir de fuir !

On sent derrière chaque souvenir, chaque épisode (trop souvent douloureux) de sa vie, une rage qui la maintient encore debout, une haine tenace contre tout ce qui l’a ébranlée et, pourtant, la force magnifique qui lui a permis de toujours se relever, repartir, se remettre en marche, se reconstituer, faire face. Quoi qu’il se soit passé d’odieux ou pire encore !

Pas une plainte ! Juste un constat.

Mais derrière cette apparente sérénité, pas d’oubli, une volonté féroce de dénoncer ; Mussolini, certes, mais aussi tous les politiques véreux, les industriels corrupteurs (comme cet « Ingénieur » qui a tenu son père en quasi-esclavage pendant des années), les mafias (dont « le secteur du bâtiment est la deuxième activité la plus rentable ») qui ont engrangé les bénéfices des économies faites sur la qualité du béton du Pont Morandi, à Gênes, dont l’effondrement, en août 2018, a fait 43 morts !

Une volonté farouche de dénonce , non pas seulement pour contribuer à faire éclater la vérité, mais pour redonner du lustre à son pays dont l’abandon forcé a été, comme l’abandon forcé de la fratrie, un crève-cœur.

Le livre de Simonetta GREGGIO se lit avec la même passion et le même enthousiasme qu’elle a certainement mis à l’écrire, avec les mêmes effarements devant l’indicible, avec les mêmes indignations face à toutes ces prévarications jamais punies, avec les mêmes inquiétudes face aux idéologies qui labourent toujours le champ des pensées.

Peut-être plus encore que dans ses précédents ouvrages plus strictement historiques, ce livre, avec l’implication d’un destin familial et personnel, mord dans la chair de ses protagonistes et prend une dimension encore plus prégnante, plus concrète, plus forte.

À lire absolument.