Jonathan de Cosey : La piste de Yéshé met un terme à la série

En quarante-six ans, et avec ce dix-septième album qui vient clore la série, la série Jonathan s’est imposée comme une œuvre unique en son genre, à la fois avant-gardiste et toujours en marge de son temps. À l’instar de son protagoniste, elle a défriché un chemin unique, loin des sentiers battus.

Cosey a préparé la sortie de son personnage fétiche avec un soin manifeste, et l’émotion n’en est que plus grande à la lecture de cet ultime album. Véritable synthèse d’un parcours géographique, humain et philosophique, cette Piste de Yéshé, comme le trait de l’auteur, se concentre sur l’essentiel, non sans accueillir les couleurs éclatantes du réel. Empathique, mais sans tomber dans le pathos, il offre une conclusion à cette aventure unique en son genre.

Pour l’occasion, Cosey convoque une galerie de personnages que l’on ne pensait pas revoir, qui deviennent autant d’invitations à la relecture. Il parvient à nous surprendre à chaque page de cet épilogue dont les acteurs continueront longtemps de dialoguer avec le lecteur.

« Le Tibet a été totalement sinisé. L’armée chinoise est maintenant en terrain conquis. C’est un pays occupé et phagocyté. Il y a plus de civils chinois que tibétains, et particulièrement aux postes clés. La langue tibétaine n’est plus enseignée que dans les petites classes. Il y a des caméras partout, jusque dans un mini-bus pour vingt personnes dans lequel j’ai compté six caméras », raconte l’auteur, dont l’engagement est connu.

Enfin, précisons que, comme les titres précédents, La Piste de Yéshé peut se lire indépendamment de la série. En voici les premières pages, en avant-première.