Comme ce monde est joli : et si c'est Karen Joy Fowler qui le dit...

En s’écartant de la construction classique de « la nouvelle à chute », et à la manière des contes cruels d’E. T. A. Hoffmann, l’autrice explore les terreurs infantiles et le royaume des mères, effeuille les convenances sociales et morales pour mettre à nu nos instincts les plus intimes et nos pulsions de survie les plus taboues.

Mordant, parfois cynique, et percutant à la manière d’une Joyce Carol Oates, Comme ce monde est joli est un recueil sur l’Interdit, une exploration de nos appétits et de nos peurs les plus secrètes : un recueil humain, trop humain.

Écrivaine reconnue dans le monde anglophone pour ses romans et nouvelles, Karen Joy Fowler s’est illustrée en France pour le Club Jane Austen (Table Ronde, 10/18, trad. Sylvie Doizelet), avec 31.000 exemplaires vendus et 21.500 pour Nos années sauvages (Presses de la Cité, 10/18 trad. Karine Lalechère). Comparée à Joyce Carol Oates, encensée par Michael Chabon et Carmen Maria Machado, elle a reçu de nombreux prix tant pour ses nouvelles que pour ses romans : le PEN/Faulkner award, finaliste du Man booker prize (le plus grand prix littéraire anglophone), le World fantasy award, le prix Shirley Jackson, le Prix Nebula de la Best Short Story...

Karen Joy Fowler a par ailleurs confondé le « Otherwise award » qui récompense les œuvres spéculatives explorant les constructions de l’identité de genre et de la sexuation.

