Poésie, affinités culturelles et Proust au programme de France Culture

« Il y aura de la pensée et de l’émotion, des évènements et des surprises, du partage et de la générosité, les voix des femmes et des hommes qui font vibrer le monde, les savoirs et la création avec le rythme, les mots, les formes, les images qui sont les leurs et deviennent les nôtres », a annoncé Sandrine Treiner.

Dans ce panel de nouveautés, voici celles qui porteront sur la littérature…

Poésie et ainsi de suite — le samedi, de 17h30 à 18h, avec Manou Farine

Debout, assise, collective, remuante, savante, vigilante, débraillée... Chaque samedi, Poésie et ainsi de suite accueille la poésie dans tous ses états. Celles et ceux qui la font, la lisent, la disent, la traduisent et la débusquent là où elle surgit. Une demi-heure pour évoquer la vitalité et l’actualité d’un champ mobile, du livre à la scène, de la rue aux écrans... et ainsi de suite.

RADIO : Avoir raison avec... Olympe de Gouges

Affinités culturelles — le samedi, de 6h à 7h, avec Tewfik Hakem

L’air du temps éclairé par l’actualité culturelle. Livres, expos, films, musiques, bandes dessinées... Trois invités du monde des arts et des lettres autour d’un même thème de société.

Proust, le podcast — avec une coordination assurée par Charles Dantzig

En 2021, Marcel Proust aurait eu 150 ans et l’année 2022 marquera les 100 ans de sa mort. France Culture crée une expérience inédite avec un podcast évolutif constitué toute l’année. Chaque émission explorera une facette de Proust : l’écrivain à l’œuvre foisonnante, le penseur de l’intime, le philosophe du sensible...

Rendez-vous en septembre !