Le film volé, de You Sung-Dong : le cinéma coréen, sombre et périlleux

La vie, c’est du cinéma. La mort, moins. Le narrateur est scénariste pour le cinéma. Du moins est-ce son titre, mais son salaire, c’est plutôt en donnant des cours de cinéma dans une fac modeste de Séoul qu’il le gagne. Parce que depuis son premier scénario primé quelques dizaines d’années avant, il n’a pas réussi à placer grand-chose de correct.

Alors il joue le jeu, il fait semblant, et couche avec les seules étudiantes qu’il arrive encore à impressionner. Jusqu’au jour où il va enfin donner à son producteur le scénario de la décennie ! Dont hélas il n’est pas l’auteur...

Les éditions de Matin Calme et ActuaLitté vous proposent d’en découvrir les premières pages, avant sa sortie en librairie le 2 septembre :

You Sun-Dong est réalisateur, scénariste de films et de séries et romancier. Il a écrit le scénario pour l’adaptation cinématographique de Shoot Me in the Heart de Jeong You-jeong. Son scénario du Film volé a d’abord paru en webtoon avant qu’il soit adapté au théâtre, puis en roman. Pour ce dernier, il a ajouté de nouvelles scènes et a développé les personnages. Il a gagné le Prix du concours littéraire de Corée.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles