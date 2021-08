La Rose des vents, d'Andreï Guelassimov : entre Michel Strogoff et Le Comte de Monte-Cristo

Tandis qu’aux États-Unis la conquête de l’Ouest bat son plein, les Empires russes et britanniques se livrent une « guerre froide » en Extrême-Orient. Dans les années 1840, Guennadi Nevelskoï est chargé de trouver une voie navigable sur la côte pacifique, à l’embouchure du fleuve Amour, en face de l’île Sakhaline. Intrigues, espions incompétents ou insupportables, bandits, mouchards, « forces spéciales », amours naissantes ou ridicules s’étalent ou s’affrontent grâce à des personnages manipulés par un Guelassimov qui ne dissimule pas son plaisir littéraire.

En lisant ce roman aux nombreuses péripéties, on a le sentiment de toucher du doigt ce qu’il faut d’efforts, d’ingéniosité, d’intrigues et de hasards pour parvenir à une décision politique et humaine à l’effet déterminant sur l’histoire du monde entier.

Les éditions des Syrtes et ActuaLitté vous proposent d’en découvrir les premières pages, avant sa sortie en librairie le 19 août :

Andreï Guelassimov est né en 1965 à Irkoutsk. Son premier roman, La Soif, paru en 2004, lui a assuré une notoriété jamais démentie sur la scène littéraire russe et internationale. Il est l’auteur de 6 romans et nouvelles publiés en français (Actes Sud), dans lesquels il parvient à se renouveler à la fois par le style et par la thématique. Également scénariste pour des feuilletons télévisés, il a reçu le prix du meilleur scénario au 21e festival du cinéma russe de Honfleur pour le film La Soif, adapté de son roman par Dmitri Tiourine.

Avec La Rose des vents, Andreï Guelassimov, désormais un auteur publié aux éditions des Syrtes, se lance dans le roman historique et d’aventure.

Dossier - Romans de la rentrée littéraire 2021 : parcourir les bonnes feuilles