Stacey Halls : L'Orpheline de Foundling, mère et seule, au XVIIIe s

Londres, 1748. Bess Bright, vendeuse de crevettes qu’elle transporte sur son grand chapeau, confie sa fille Clara à l’orphelinat de l’hôpital Foundling. Six ans après, Bess a suffisamment économisé pour solder sa dette et accueillir cette enfant qu’elle n’a jamais oubliée. Elle craignait le pire… Or, quand elle se présente à Foundling, on l’informe que sa fillette a été adoptée le lendemain de son placement par une femme se faisant passer pour Bess. Bouleversée, la jeune mère essaie de trouver qui lui a enlevé sa fille, pourquoi et où elle se trouve.

À moins d’un kilomètre de l’institution, une jeune veuve vit recluse depuis 10 ans dans une sublime demeure. Quand un ami médecin à l’orphelinat de Foundling la persuade d’engager une nourrice pour sa fille, elle est d’abord réticente à l’idée d’accueillir une étrangère. Mais alors que son passé menace de ressurgir et de briser le petit monde qu’elle s’est créé, elle se laisse apprivoiser par cette nourrice si prévenante à l’égard de sa fille…

Et si l’amour d’une mère ne connaissait aucune limite ? À vous de le découvrir dans cet extrait inédit, proposé par les éditions Michel Lafon (trad. Fabienne Gondrand).

Journaliste née dans le comté de Lancashire, Stacey Halls est la nouvelle voix du roman historique anglais. En 2019, son premier roman, Les Sorcières de Pendle, se hisse en tête des meilleures ventes en Grande-Bretagne et connaît un succès international. Avec L’Orpheline de Foundling, elle transforme l’essai et explore cette fois-ci les secrets de l’institution londonienne Foundling, qui recueillait à l’époque géorgienne les enfants abandonnés en vue de leur assurer soins, éducation et placement.

