L'homme à Histoire : vivre dans la peau d'un radical 

Automne 1972. Howard Kirk est un activiste bien connu, professeur de sociologie à l’université, pédagogue révolutionnaire : un homme libre et moderne. Il publie des livres à succès sur la fin des valeurs traditionnelles, couche avec ses collègues et ses étudiantes, organise des fêtes désorganisées, persécute les réactionnaires, et ne fait pas confiance aux gens de plus de trente ans.

Mais cette rentrée s’annonce trop calme et consensuelle à son gout : l’université a besoin d’action. Et son indignation a besoin d’une cause. Il fait donc courir la rumeur que l’université veut inviter le professeur Mangel, un grand généticien honni des radicaux, à donner une conférence. La rumeur enfle, les débats s’enveniment, et Mangel se voit effectivement invité. Howard Kirk va pouvoir briller, faire interdire cette conférence, et devenir, enfin, le plus radical des radicaux.

Les éditions Monts Métallifères et ActuaLitté vous proposent d’en découvrir les premières pages, avant sa parution en librairie le 02 septembre :

Malcom Bradbury (1932 - 2000) était un écrivain, essayiste et professeur de littérature anglais. Il est notamment connu pour avoir créé le cours d’écriture créative de l’University of East Anglia, où il eut pour étudiants Ian McEwan et Kazuo Ishiguro. Il est l’auteur d’une dizaine de romans. L'homme à Histoire (The History Man, 1975) est son livre le plus connu, et le premier traduit en français.

Crédit : Couverture d’Oriane Lassus