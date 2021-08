Mégafauna : quand Sapiens et Néandertaliens se partageaient le monde

Vivant plus en osmose avec leur milieu, les Néandertaliens ont su conserver un rapport équilibré à la nature, n’ont aucune considération pour l’or et ont néanmoins développé des technologies encore rudimentaires, mais bien plus avancées que les Sapiens qui ont épuisé les forêts de leur territoire, qui extraient du sol des pierres précieuses en quantité et se livrent aussi à des guerres fratricides entre comtés voisins.

Or, il s’avère que depuis quelques années, les échanges ont quasi disparu du fait d’une fermeture unilatérale du commerce par les Néandertaliens sans aucune raison connue.

Une bien mauvaise décision pour les affairistes Sapiens qui, profitant de quelques reliques relationnelles, décident d’envoyer des émissaires pacifiques de l’autre côté de la muraille pour tenter de percer à jour le secret jusqu’alors bien gardé des Néandertaliens.

Une tâche confiée à deux amis, jeunes carabins à peine sortis de leurs études de médecine, qui n’ont encore jamais vu de Néandertalien autrement que sous la forme de cadavres récupérés sur des théâtres d’affrontements militaires !

Une mission considérable pour deux jouvenceaux bien inexpérimentés et quasi ingénus qui sont contraints de s’engager au pied levé dans une rocambolesque aventure. Au petit matin suivant, les voilà montés sur leurs chevaux pour un périple périlleux de deux semaines de voyage vers un ailleurs inconnu.

Passionné de fantasy, Nicolas Puzenat nous emmène, avec cette BD dans un imaginaire qui mêle un Sapiens du Moyen Âge et un Néandertal, lointain cousin du premier, qui a su poursuivre son évolution parallèle (et même un peu plus civilisée) bien loin de la réalité de notre XXIe siècle qui nous contraint à constater sa disparition.

Heureusement, la Fiction, la Science-Fiction, la Fantasy, le roman, la BD, sont là pour donner corps à toutes les Uchronies dont est capable l’imagination humaine et notamment celle des raconteurs d’histoires, des créateurs de légendes, des inventeurs de réalités parallèles !

Et c’est bien cela que fait Nicolas Puzenat dans ce récit conséquent (presque 100 pages quand même !) qu’il a élaboré, imaginé, rêvé, crée, inventé, dessiné tout seul !

Oui : il y a peut-être une autre explication possible à la bien réelle disparition de Néandertal de la surface de la Terre ! L’auteur en a imaginé une (qui n’est pas plus ridicule qu’une autre) en même temps qu’il s’est engouffré dans l’idée d’une relation fertile (parfaitement admise dans l’impayable « Journal Intime de Mme de Néandertal » de Pascale Leroy et Marylène Patou-Mathis !!!...) entre les deux espèces pour leur imaginer un avenir commun.

À une Europe moyenâgeuse qui s’est soumise à une religion un peu différente (mais seulement dans les détails) de celle qui dicte aujourd’hui notre calendrier pourtant républicain, Nicolas Puzenat oppose des croyances néandertaliennes beaucoup plus proches de la nature, un peu animistes, totalement en relation avec l’environnement, même si cela ne fait pas obstacle à une évidente prééminence des prêtres et de leurs prérogatives ! Comme trop souvent !

Si le dessin des personnages et leurs desseins peuvent paraître, parfois, un peu naïfs, l’auteur invente un monde cohérent et particulier avec une belle maîtrise graphique des paysages, animaux ou lieux qui permet au lecteur de le suivre sans hésitation dans ce monde à la fois connu et inconnu, ressemblant et différent, où les héroïnes et les héros évoluent tout naturellement.

Néandertal n’est plus ce sous-homme, ce sapiens mal dégrossi et encore un peu animal qui persiste encore dans nos imaginaires. Il a évolué. Comme Sapiens. En parallèle de ce dernier. Comme il eut, peut-être, pu le faire si sa lignée ne s’était pas finalement éteinte. Et qui sait ? Peut-être que les quelques pour cent de gênes que nous partageons avec lui ne sont pas étrangers aux évolutions phénoménales de Sapiens que nous constatons aujourd’hui ! Même si la guerre, l’avidité du pouvoir, l’intrigue, l’envie, la jalousie, la violence restent des constantes dans nos penchants irréductibles d’Homo comme Pascal Picq n’a cessé de le constater dans son remarquable Et l’évolution créa la femme !