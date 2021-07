Les oracles de Teresa, de Arianna Cecconi : secrets de famille

Depuis bientôt dix ans, Teresa n’a pas quitté son lit ni prononcé le moindre mot. Quand elle a senti son esprit vaciller et sa mémoire s’étioler, elle a choisi de rester couchée et de se murer dans le silence afin de ne pas laisser s’échapper le secret enfoui au plus profond d’elle-même.

Pourtant, depuis bientôt dix ans, autour d’elle, tout le monde s’affaire et se relaie pour la garder dans le flot de la vie : ses filles Irene et Flora, sa petite-fille Nina, sa cousine Rusì, et Pilar, venue tout droit du Pérou, qui lui prodigue des soins au quotidien. Lorsque les heures de Teresa semblent comptées, toutes se réunissent pour la veiller et pour entendre ce qu’elle est peut-être enfin prête à leur confier, pour les aider à se libérer.

Les éditions la Belle étoile et ActuaLitté vous proposent d’en découvrir les premières pages, avant sa sortie en librairie le 25 août :

Anthropologue, Arianna Cecconi vit et travaille entre l’Italie et Marseille, où elle enseigne à l’École nationale supérieure d’architecture. Les rituels, les rêves et le sommeil sont les principaux sujets de recherche d’une longue expérience ethnographique, qui a débuté dans les montagnes de Toscane, puis s’est poursuivie dans les Andes péruviennes, en Espagne et actuellement à Marseille. Parallèlement à son parcours universitaire, elle collabore avec des radios, des compagnies de théâtre et des écoles. Depuis 2010, elle travaille avec l’artiste Tuia Cherici au sein du projet Oniroscope. Les Oracles de Teresa est son premier roman.

