Balade avec Jean d'Ormesson, en sa demeure

Comme un oiseau, l’écrivain Jean d’Ormesson aimait autant s’envoler pour aller se chauffer au soleil de Venise et de la Corse que revenir au nid, dans son hôtel particulier de Neuilly où il vécut 55 ans et écrivit la plus grande partie de son œuvre.

Sa femme Françoise, sa fille Héloïse, son ami François Sureau, son cuisinier Olivier Cadot, et sa dernière assistante Audrey Siourd témoignent. Ils dressent le portrait plein d’humour et d’affection d’un écrivain tout entier dédié à la littérature, tour à tour érudit et léger, avec une capacité d’émerveillement rare et toujours renouvelée.

EXTRAIT: Et moi, je vis toujours

Une maison, un artiste: Jean d’Ormesson Le vagabond des beaux quartiers, est à retrouver ce 11 juillet sur France 5, à 22 h 35.

Jean d’Ormesson, Académicien espiègle, nous a quittés en décembre 2017 : s’il invitait à se défier de la haine, il n’était pas opposé à quelques coups de sang, comme cette historique colère poussée sur France Inter.

