La baleine bibliothèque : c'est la mer qui prend le lecteur... 

J’ai tourné les pages. Et puis une particulière, à la tourne de laquelle 4 vignettes, sur une double page. Cela faisait des années, des milliers de pages, de dessins, d’images, de mots, d’épisodes, de films. Soudain, un grain de pollen, plusieurs même, sur les yeux. Il fallait bien expliquer pourquoi les larmes étaient venues.

Et puis Zidrou, disais-je, ce raconteur d’histoires aux enfants que l’on ne prend pas pour des petits, ce raconteur de contes aux grands qui ont oublié qui ils étaient. Capable de blesser et de guérir quelques pages plus tard. Oui de cette trempe-là. Ce Monsieur-là.

Et puis ce dessin, ce jonglage entre planches BD et affiche de cirque, paysages d’une infinie stupeur et enchaînements d’une force hallucinante. Oui, hypnotique. Vous êtes sonnés, tant la pureté de l’intention transforme, par la force de quatre vignettes sur une double page, le drame en conscience, ou comment cases et bulles carambolées donnent aux corps nus une joyeuse, pure et inexorable force vitale. Je ne la connaissais pas, Judith Vanistendael, je l’avoue, je vais passer la soirée à la regarder à l’œuvre.

On apprend à des histoires comme on apprend à nager. Pour ne pas se noyer. Aussi, laisser-moi vous conter l'histoire d'une grande amie à moi, une baleine vraiment pas comme les autres. Derrière son sourire se cachait la plus grande bibliothèque des mers...

C’est l’histoire d’un postier. Pas comme les autres, ce postier. On connaît les terriens qui écument bitume et campagne, on connaît l’aéropostale, bien sûr, mais ces postiers qui rejoignent les phares perdus, les plateformes, les échoués en attente de leur commande ? Alors, honorable, humble, ce facteur de la Poste maritime rame pour accomplir sa mission. Un détail : ce facteur est très amoureux...

C’est l’histoire d’une baleine. Elle ne pointe son nez que la nuit, pour échapper aux chasseurs. Et cette baleine, parce qu’elle enserre en son immense sein une bibliothèque mirifique « la plus grande bibliothèque des mers. Des livres par milliers, bien rangés dans l’ordre de l’alphabet. De Ah ! Ah ! le mangeur de rires à Zzzir, le moustique électrique », cette baleine, disais-je, raconte de fabuleuses histoires aux habitants de la mer, après s'être fait un peu prier tout de même, elle a plus de cent mille ans...

Alors, forcément, le facteur de la Poste maritime et la vénérable baleine vont se rencontrer… (vous pouvez faire défiler les images directement dans le post).

Zidrou et Vanistendael n’épargnent rien aux enfants : ni la violence de la mort, injuste de manière décuplée par les 4 planches - que non, je ne vous partagerai pas, faites vivre les auteurs, achetez leurs livres ! - ni la chair des corps, la joie, l'amour, le partage, la mémoire, la transmission, la mélancolie, l’amertume, ni la responsabilité du lecteur, ni la tendresse, ni la délicatesse, ni l’espoir, malgré tout, parce nous aussi on détesterait une histoire qui ne finit pas bien...

C'est le livre des amours aussi, celui entre un homme et une femme, celui des enfants, celui de la nature, celui des animaux, celui des livres, de la langue, des bibliothèques, essentielles.

Je ne sais fichtrement pas s’il faut classer cet album en « album jeunesse 8 ans et plus » , en BD « adultes qui aiment les livres pour enfants », en « BD jeunesse pour les petits qui sont grands », « roman graphique jeunesse » .

Peu importe.

Moby Dick est toujours vivant, dans la mémoire des raconteurs d’histoires.

Texte Zidrou, Illustrations Judith Vanistendael – La baleine bibliothèque – Le Lombard - 9782803677962 - 14,75 €