L’Écho du lac, de Kapka Kassabova : voyage dans une région brisée par le pouvoir

« Dans notre lignée de femmes, je représente la quatrième génération à émigrer. » C’est pour rompre cette spirale de l’exil que Kapka Kassabova se rend aux sources de son histoire maternelle, les lacs d’Ohrid et Prespa, les plus anciens lacs d’Europe situés à cheval entre la Macédoine du Nord, l’Albanie et la Grèce.

Kapka Kassabova parcourt leurs rives, grimpe les montagnes alentour, traverse leurs eaux et, au gré de ses rencontres - gardien d’église troglodyte, guide de montagne ou pêcheur -, collecte les histoires agitées de cette région des Balkans, dont tous les habitants ont, à un moment donné, connu la séparation d’avec leurs proches. Au tour de Kapka Kassabova de comprendre comment l’histoire de cette région, son histoire, a façonné ce qu’elle est et de s’en libérer. Une réflexion sur l’identité portée par une narration virtuose qui croise faits historiques, récits familiaux et légendes locales.

ActuaLitté vous propose de découvrir les premières pages, avant sa sortie en librairie le 1er septembre :

Kapka Kassabova est née en 1973 à Sofia, en Bulgarie. Elle quitte son pays natal avec sa famille à la fin de la guerre froide pour la Nouvelle- Zélande. Elle y reste une dizaine d’années et y étudie la littérature française, russe et anglaise. En 2005, elle s’installe en Écosse. Elle est autrice de plusieurs recueils de poésie, romans et récits. L’Écho du lac est son deuxième ouvrage publié chez Marchialy.

[A paraître le 1er septembre 2021] Kapka Kassabova, trad. Morgane Saysana – L’Écho du lac – Editions Marchialy – 9791095582632 – 480 p. – 22 €