France 5 renouvelle sa confiance à François Busnel et sa Grande Librairie

Interrogé par Telestar, le présentateur se félicite donc, et à juste titre de ce qu’il reviendra en septembre prochain pour ouvrir sa Grande Librairie aux téléspectateurs. Avec près de 480.000 fidèles chaque semaine, l’émission dédiée au livre et aux auteurs restera donc fidèle au poste. En outre, la Petite Librairie, qui est diffusée sur France 2 et France 3 (post journal de 13 h et avant le 19/20), revient également. Imaginée durant le confinement, cette alternative prend ses quartiers dans la grille de France Télévisions.

« Je veux utiliser la télévision pour transformer les électeurs en lecteurs », indique l’animateur dans cet entretien. Et d’ajouter : « La lecture et la musique sont les meilleurs ciments sociaux. La lecture peut sauver des vies. »

Récemment, l’émission a été consacrée comme la plus à même de générer des ventes, selon les libraires, à 97 %. Une suprématie qui ne se démord pas, et dont la directrice de FT, Delphine Ernotte, aurait évidemment tort de se priver.

VU À LA TÉLÉ: l'outil promotionnel pour les livres ?

La 14e saison ne manquera certainement de conforter la position — d’autant plus délicate à tenir que La Grande Librairie est à peu près seule à tenir ce créneau sur le petit écran.

D’ailleurs, un rendez-vous à ne pas manquer : la finale du concours Si on lisait à voix haute, qui sera diffusé à ce 17 juin à 20 h 50 sur France 5. Plusieurs jeunes lecteurs sont en compétition dans cette aventure, initiée en 2020. Et destinée à toutes et tous.