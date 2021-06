Vénus Khoury Ghata, Ce qui reste des hommes : Rester libre, obstinément 

Mais ce rouge était incontournable. Le même que celui de cette robe en vitrine qui, elle aussi, ne souffre aucune hésitation : Diane entre dans le magasin et achète sans même essayer puis prend le chemin de son appartement où, après un bain, elle se couche immédiatement pour sombrer dans un sommeil agité.

Et, au réveil, une question lancinante restée en suspens dans l'excitation des achats un peu compulsifs de la veille : divorcée, veuve, sans enfants, ayant perdu de vue les rares hommes qui l'ont aimée, avec qui pourrait-elle bien partager cette solitude éternelle qui l'attend au bout du chemin et au bout de l'âge ? Comment, et surtout qui, convaincre de l’accompagner dans cet infini voyage ? Son amie Hélène pourrait-elle être de bon conseil ?

Ainsi s'engage une quête un peu ubuesque au pays des amours perdus, des amours déçus, des liaisons interrompues, au bout d'une vie que les choix et les circonstances ont un peu décousue ?

Et dans cette quête, il faut bien constater que Diane ne peut pas vraiment compter sur son amie Hélène pour lui rendre la tâche plus aisée... malgré une présence indéfectible.

Les questionnements sont nombreux pour cette dame qui a vécu sans trop regarder à droite ni à gauche, qui a quitté, qui a été quittée, qui a perdu son mari (celui qui, parmi tous les autres, avait le plus compté), qui a toujours avancé sans jamais non plus prendre le temps de regarder en arrière et qui ressent tout à coup l'oppression de cette solitude jamais ressentie jusqu'alors, jamais voulue mais maintenant devenue terriblement oppressante, présente, obsédante.

Cela provoque l'occasion de belles tentatives d'introspection, entrecoupées de belles lettres (des lettres !!! du courrier papier !!!...) d’Hélène qui, partie sur la Riviera pour tenter de vendre la maison dans laquelle son avocat de mari a été assassiné, y a découvert des occupants peu légitimes mais qui l'accueillent chez elle avec déférence, l'y traitent en invitée de marque en se mettant à ses petits soins et l'amusent beaucoup comme une adolescente devant un fruit défendu..., contribuant à rendre les mots d'aide à son amie assez peu de nature à apporter un soulagement dans ses questionnements angoissés.

Mais est-ce bien raisonnable de remuer tous ces passés compliqués, pluriels, périmés ? Tellement de pages ont été tournées ! Tant de bouleversements petits ou grands n'ont pas manqué d'intervenir au rythme des années écoulées, des vies vécues ! Que reste-t-il, au bout d'un long chemin qui a pu se parsemer d'oublis ou parfois même de rancœurs, d'un temps qui n'est plus et que le rouleau compresseur des années n'a pas manqué d'écraser, de laminer ?

Vénus Khoury Ghata nous entraîne dans cette quête avec beaucoup de désinvolture, dans l'écriture hachée par des chapitres courts, en images ponctuelles et pourtant d'une netteté, d'une précision sans faille, pleine d'auto-dérision, de tristesse, parfois de cynisme froid et certainement aussi de tendresse compatissante.

Comment Diane aurait-elle pu concilier une vie d'écrivaine reconnue mais enfermée dans son écriture sans ne laisser place à rien d'autre autour d'elle, même pas (surtout pas ?) à des amours qu'ils soient passagers, éphémères, profonds, impossibles ou rendus éternels par la mort ? Que reste-t-il, par ailleurs, de ces relations sociales trop superficielles où chacun s'épie, se toise, se juge sans aménité, où ne subsistent que quelques rares îlots d'amitié et quelques bouffées de vie et de liberté ? Comment résister au regard acéré et un brin vipère (peut-être même moralisateur) de ces aréopages inquisiteurs, acerbes sinon jaloux ?

En restant, comme Diane, difficilement mais avec obstination et détermination, libre !

Vénus Khoury Ghata – Ce qui reste des hommes - Actes Sud – 9782330144623 - 13,80 €