La revue Fantask dans une nouvelle édition

« Parce que la culture pop est tellement partout, qu’elle finit par être nulle part. On petit-déjeune avec des céréales Star Wars dans un bol Harry Potter, on lit un manga, un comics ou un polar en allant au bureau, on parle de séries télé au déjeuner avec ses amis ou ses collègues – quand on ne les regarde pas sur son téléphone portable – et je pourrais dérouler ainsi l’ensemble de la journée » constate Rodolphe Lachat.

C’est à partir de ces observations qu’il a décidé de revenir avec une nouvelle édition de Fantask : la pop culture n’a jamais été aussi présente dans nos sociétés que ce soit dans les films, les séries, mais aussi dans la littérature et même dans nos vies de tous les jours. « Mais que sait-on de ceux qui ont créé et imaginé ces univers ? » questionne-t-il.

Et d’ajouter : « Tous ces auteurs de best-sellers, ces héros et méchants, ces mascottes de BD, ces illustrateurs de génie tombés dans l’oubli. Ne méritent-t-ils pas d’être redécouverts ? Et d’ailleurs, pourquoi ont-ils disparu ? ». Ainsi, Fantask se propose comme « un lieu de réflexion, de conversation, d’érudition, sur tous les aspects de la culture populaire, par ceux qui la font, ceux qui la pensent et ceux qui la nourrissent ».

Les lecteurs pourront y trouver des articles de fonds invitant à la réflexion, mais aussi des entretiens ainsi qu’une grande quantité d’illustrations mêlant « productions contemporaines, documents d’archives et iconographie iconique ».

Chaque numéro devrait traiter d’un sujet différent, ainsi le premier numéro prévu pour le 28 mai prochain abordera « La Tentation du Mal ». Questionnant notre attrait pour le mal, Fantask tente de comprendre « comment le Joker, psychopathe maquillé, est devenu en l’espace d’un film et de quelques BD cultes, un contre-héros assez cool, et même un symbole de la révolte des petits contre les grands ? ».

On retrouvera donc des entretiens avec Jodie Foster et d’Anthony Hopkins qui célèbrent les 30 ans du Silence des agneaux, mais aussi avec Tahar Rahim, qui revient entre autres dans le rôle d’un serial killer. Des auteurs comme Maxime Chattam, Jeff Lindsay le père de Dexter, de Nicolas d’Estienne d’Orves ou encore d’Alexandre Kauffmann seront aussi de la partie.

La parution sera semestrielle et le premier numéro est prévu pour le 28 mai prochain.