Les Créateurs de Mondes, nouveau magazine autour des univers de fiction

Dans un contexte où depuis un an les actualités qui tournent en bouclent sont pour la plupart porteuses de mauvaises nouvelles, l'idée était de permettre aux lecteurs de penser à autre chose. « Il y avait un énorme besoin de s’évader », confie l'équipe derrière le magazine. « Il nous semblait important, et même urgent, d’avoir un magazine qui nous permette, non seulement de nous évader du quotidien, mais également d’aider ceux qui le souhaitent, à devenir créateurs à leur tour. »

C’est ainsi que Graziella Haution, directrice de publication, et Greg Bénicourt, rédacteur en chef, se lancent avec toute leur équipe dans la création de ce magazine. Il s’adresse principalement à tous les curieux, passionnés de fiction, et davantage à ceux qui veulent connaître l’envers du décor, apprendre au travers de l’expérience des autres et participer à des projets collaboratifs au sein même du magazine.

Composée de professionnels et d’amateurs, dans le domaine du jeu vidéo, de la littérature, du jeu de rôle, de la musique, etc., l’équipe de rédaction proposera à partir du 15 mai deux numéros par mois, soit un tous les 15 jours.

Si le magazine se centre sur la création, c’est en fait une multitude de thématiques diverses qui sont abordés : des jeux vidéo aux jeux de rôle, des romans aux films en passant par les BD et les animes. En plus d’interviews, des rendez-vous seront à retrouver dans chaque numéro, notamment une section projet pratique dans laquelle les lecteurs pourront apprendre tour à tour à créer des jeux de cartes, mais aussi à montrer leur propre studio d’enregistrement sonore ou encore à créer un costume de cosplay. On retrouvera également des conseils sur le matériel nécessaire pour filmer, dessiner ou encore enregistrer.

« Nous souhaitons instiller dans votre esprit les germes de la création », indique la rédaction.

Retrouvez toutes les informations concernant Les Créateurs de Monde sur leur site internet.