Benjamin Carle et David Lopez, c'est par où la sortie de l'usine ?

Au départ, il y a la SOCOMEC, une entreprise qui en 1963 profite d'un coup de pouce de l'Etat pour installer de l'activité industrielle dans la France rurale. Elle s'installe très précisément à La Souterraine, une petite commune de La Creuse. Au départ, elle fabrique des portiques et balançoires, des trottinettes, bref, des tubes métalliques formés et déformés sur les machines par des ouvriers spécialisés.

Le patron a de l'ambition, il comprend rapidement que pour créer, puis pour maintenir l'emploi dans son usine, il doit investir dans des machines coûteuses et trouver de nouveaux débouchés pour les faire tourner. Peu à peu, la SOCOMEC remporte des appels d'offre auprès des grands acteurs de l'industrie automobile : Renault, et Peugeot notamment. On embauche et les machines tournent, mais en quelques décennies, c'est le vent qui tourne.

L'heure n'est plus à la croissance manufacturière, mais à la délocalisation. L'entreprise va mal, passe de mains en mains, et son projet industriel ressemble de plus en plus à un protocole de soins palliatifs. D'une gestion saine, visant à protéger l'emploi, la boîte, comme bien d'autres, est passée sous la coupe de ses clients, qui la pilotent suivant leurs propres besoins industriels, prêts à tout pour préserver leurs marges et satisfaire leurs propres actionnaires.

Le patron a été remplacé par un gestionnaire, les ouvriers et les syndicats ne trouvent plus personne pour les défendre. Le capitalisme est allé jusqu'au bout de sa logique, la rentabilité à tout prix a lentement broyé les travailleurs, il ne reste plus qu'à les composter, comme de vulgaires déchets produits par le système industriel du XXIe siècle...

Et pourtant, au cœur de cette tempête qui dure plusieurs décennies, quatre syndicalistes refusent d'abandonner le navire et de quitter le combat. L'affrontement n'est plus celui de l'homme contre la machine, mais les humains contre le système déshumanisé et les fonctionnaires ou cadres qui lui ont juré allégeance.

Les BD de reportages remplissent aujourd'hui des rayons entiers. Il n'y a sans doute plus un seul sujet qui n'ait droit à son traitement graphique, composé pour moitié d'un scénario limité à une enquête de surface et pour les cinquante pourcents qui restent d'un dessin poussif, souvent documenté en vitesse, faute de budget de recherche à la hauteur du sujet.

Avec Sortie d'usine, heureusement, on est à mille lieues de ce cas de figure devenu tristement banal. Benjamin Carle connaît son sujet, il vit avec lui depuis plus de cinq ans et cet album rapporte avec précision non seulement son travail d'enquête, mais surtout les questionnements que l'évolution du dossier entraîne. Passant d'un point de vue à un autre au sein du combat pour la survie de l'emploi industriel en France, le journaliste en vient petit à petit à remettre en question ses propres certitudes. C'est suffisamment rare pour être souligné.

Au dessin, David Lopez ne se contente pas d'un simple travail d'illustration. Sous un trait à première vue réaliste, il parvient à réduire les protagonistes à leurs traits essentiels, s'aventurant même sur le terrain de la caricature quand il s'agit de représenter les hommes politiques dans leur travail de communicants au service de l'industrie. Les traits verticaux nerveux servent non seulement à rendre les ombres, mais aussi à donner à voir l'énergie qui se dégage de certains personnages ou la tension qui monte au cœur du combat.

L'album n'est pas optimiste, c'est certain. La bataille est en quelque sorte perdue avant que le récit ne débute, mais à travers cette histoire, ces portraits à travers le temps d'ouvriers qui résistent, on pressent que même si l'Europe se désindustrialise, il reste des acteurs prêts à monter au front pour défendre l'Humanité des gens et les droits les plus fondamentaux des citoyens.

Et rien que pour cette démonstration, qui fait honneur à la pugnacité et à la fraternité dans un pays qui en manque bien souvent, on sort de la lecture ragaillardi.

Benjamin Carle et David Lopez - Sortie d'usine - Editions Steinkis - 9782368462645 - 18 €