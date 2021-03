Plusieurs préemptions lors de la vente de la Bibliothèque Maurice Houdayer

Sous le marteau du commissaire-priseur Stéphane Aubert, le département Livres & Manuscrits d'Artcurial a procédé, ce mardi 9 mars, à une première vente dédiée à la bibliothèque de Maurice Houdayer. Soit 364 lots, rassemblant « le meilleur du livre illustré, de la reliure de création et des estampes », selon la maison.

Maurice Houdayer (1931-2020), ancien rameur international, était le propriétaire de la Librairie Privat dans le 8e arrondissement de Paris, mais aussi un mécène précieux pour de nombreux relieurs d'art, ce qui explique son imposante collection.

Parmi les lots les plus remarquables, les Fables de Jean de La Fontaine ornées d'une centaine d'eaux-fortes originales de Marc Chagall, adjugées 25.275 €, La Maigre d'Adrian de Monluc et Non vouloir de Georges Hugnet, illustrés par Picasso (35.385 € et 24.011 €, respectivement).

L'une des pièces les plus prisées a été One cent Life de Walasse Ting, partie pour 44.231 €, « qui se veut être le point de rencontre du Pop art américain et de l'Expressionisme européen, orné de 62 lithographies originales provenant d'Andy Warhol, Pierre Alechinsky, Alfred Jensen ou encore Sam Francis ».

Plusieurs préemptions sont à noter : la Bibliothèque de Reims intègre à ses collections Propos d'un intoxiqué de Jules Boissière, Les Divertissements d'Éros de Jacques Brindejont-Offenbach et Madame Chrysanthème de Pierre Loti. La Bibliothèque d'Angers acquiert Le Corbeau revient vers la côte Nord-Ouest de Michel Butor et Brigitte ou la Belle au bois dormant de Marcel Jouhandeau.

PATRIMOINE: des lettres de Baudelaire et d'autres auteurs aux enchères

La Bibliothèque Nationale de France, elle, enrichit ses collections avec l'œuvre d'Arthur Rimbaud, Les Illuminations, pour 2 780 €.

Deux ventes supplémentaires de la bibliothèque de Maurice Houdayer auront lieu aux mois de septembre et décembre 2021, avec plusieurs estampes vendues aux mois de mars, juin et septembre prochains.

Photographie : Guillaume Apollinaire, Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée