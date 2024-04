Une des plus précieuses collections de manuscrits en vente chez Christie's

Parmi cette collection d'exception, le Codex Crosby-Schoyen est estimé entre 2 et 3 millions £ (entre 2,3 et 3,5 millions €). La valeur de ce document tient dans son ancienneté — il fut rédigé au IIIe siècle à Alexandrie — et en ce qu'il contient le plus ancien texte complet des livres de Jonas et Pierre.

Codex Crosby-Schoyen, Christie's

Il s'agit également d'un des manuscrits les plus anciens connus à ce jour, et du plus vieux document disponible dans une collection privée.

La Bible hébraïque de Holkham est pour sa part évaluée entre 1,5 et 2,5 millions £ (entre 1,7 et 2,9 millions €). Rédigée au XIIIe siècle en Espagne, elle a été la propriété de Thomas Coke au XVIIIe siècle, avant de passer 200 ans dans une des plus grandes demeures seigneuriales anglaises, Holkham Hall.

La Bible hébraïque de Holkham, Christie's

Deux autres documents atteignent une somme à six zéros : le Codex Sinaiticus Rescriptus, qui date du VIe siècle — estimé entre 1 et 1,5 million £ (1,16 et 1,7 millions €) — et la Bible de Geraardsbergen, qui remonte pour sa part au XIIe siècle — estimée entre 700.000 et 1 million £ (entre 810.000 et 1,16 million €).

La collection comprend également de la littérature grecque, des chefs-d'œuvre humanistes, un livre ayant appartenu à un saint, les premières lois anglaises, une chronique écossaise d'importance historique et la plus ancienne reliure connue.

Le livre d'heures Catherine de Medicis (120.000 - 180.000 £ / 140.000 - 209.000 €), Christie's

Le catalogue complet de cette vente aux enchères est accessible à cette adresse.

Crédits image : Christie's