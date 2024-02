Paris : le marché du livre de la Halle René Froment repart pour 3 ans

L'accord a été signé le 15 février dernier, et l'association Les pages parisiennes conserve donc la gestion de cette institution parisienne hebdomadaire, qu'elle assure depuis 2021. « Le marché se tient très bien, et les exposants sont de plus en plus investis », se félicite Bruno Bossard, délégué général du Marché du livre ancien et d'occasion.

Sur les trois années précédentes, l'association s'était concentrée sur une dynamisation de ce rendez-vous, en l'accordant avec des événements ponctuels, comme des marchés thématiques ou des dédicaces d'auteurs.

« Nous allons augmenter le rythme de ces événements », promet Bruno Bossard, « en passant de 8 propositions par an à une dizaine environ ». À partir du mois d'avril 2024, un petit marché aux collections, autour des vieux papiers et des cartes postales, prendra par ailleurs ses quartiers sous la Halle les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois.

L'association travaille également à la mise en place d'un programme à destination des plus jeunes, sur les temps périscolaires : « L'idée serait d'exploiter la petite halle un mercredi par mois, entre avril et octobre, pour faire comprendre, sur le temps périscolaire, ce qu'est vraiment un livre, ce qu'il se passe entre l'auteur qui l'écrit et le libraire qui le met en vente. »

Avec le concours de la mairie du 15e, l'association entend faire intervenir des relieurs, des auteurs de bandes dessinées et autres acteurs de l'édition, afin d'« intéresser les jeunes aussi bien au contenant qu'au contenu ».

Les JO à l'horizon

Les 16 et 17 mars prochains, la Halle René Froment abritera le premier salon thématique de la saison, consacré aux cartes postales et aux vieux papiers. Les derniers jours d'avril, les bibliophiles seront conviés à un salon spécial, tandis que d'autres, autour des livres culinaires ou des graphzines/fanzines, sont programmés dans l'année.

Si les notifications préfectorales sont encore en cours d'envoi, le Marché du livre du 15e arrondissement devrait a priori échapper à une fermeture ou des bouleversements de cet ordre, pendant les Jeux olympiques et paralympiques. « Nous en sommes en bordure d'une zone qui sera concernée, nous aurons sans doute des consignes de sécurité différentes, mais nous devrions pouvoir rester ouverts », suggère Bruno Bossard.

L'association Les pages parisiennes compte pour l'instant 5 membres, mais envisage l'entrée d'autres librairies et d'associations culturelles, pour assurer sa vocation, « animer la vie culturelle du quartier ».

Photographie : Marché du Livre, sous la Halle René Froment, dans le 15e arrondissement (Phil Beard, CC BY-NC-ND 2.0)