J'attendais toujours, ma chère mère...” Des lettres de Baudelaire et d'autres aux enchères

Quatre thématiques structurent le catalogue et la vente elle-même, selon les auteurs de ces rarissimes missives : beaux-arts, musique et spectacle, littérature et histoire et sciences.

Pour la littérature, une lettre de Charles Baudelaire à sa mère, évoquant sa situation financière, donne quelques indications sur l'état d'esprit du poète, tout entier dévoué à sa traduction des textes d'Edgar Allan Poe.

Les collectionneurs seront aussi intéressés, à n'en pas douter, par les premières illustrations de Voyage au bout de la nuit, de Céline, par une fillette de 12 ans. L'écrivain avait demandé à Éliane Bonabel (1920-2000) de lui proposer différents dessins pour illustrer son roman, projet qui ne sera finalement pas mené à son terme. Un portrait de la jeune fille, signé Céline lui-même, fait partie d'un lot.

Portrait d'Éliane Bonabel par Céline, 1932

Pêle-mêle, des lettres de Colette, Alphonse Daudet, Gustave Flaubert, André Gide, Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Guy de Maupassant, François Mauriac, Marcel Proust ou même Jean-Jacques Rousseau seront présentées lors de la vente.

Les correspondances ne seront pas uniquement de mise, puisque quelques manuscrits se glissent aussi dans les lots proposés. On signale ainsi un manuscrit de Simone de Beauvoir, pour la nouvelle Le combat, un carnet réunissant 17 poèmes d'André Breton, des poèmes de Paul Éluard, un « copeau » de travail pour Les Misérables de Victor Hugo, ou encore plusieurs manuscrits de Lamartine. Plusieurs documents signés de la main de Verlaine ou Zola seront aussi mis aux enchères.

Stendhal, George Sand ou encore Jean-Paul Sartre sont également représentés dans cette vente qui parcourt plusieurs siècles de littérature française et d'ailleurs, avec Kipling, Robert-Louis Stevenson et Tolstoï.

Les autres sections proposeront des lots signés par Picasso, Magritte, Delacroix, Degas, Dali, Klee, Manet ou encore Franz Liszt. « Extrêmement instructive », assure la maison, « une importante correspondance familiale du général Marie-Joseph de Lafayette consiste en un lot phare de la section Histoire et sciences de la vente ». Principalement adressé à sa petite-fille Nathalie et à son mari Adolphe Périer, cet échange épistolaire traite également de politique : le député y commente pour Adolphe l'actualité, notamment la fin de la Restauration et les débuts de la monarchie de Juillet.

Ce remarquable ensemble d'autographes et manuscrits est exposé à partir du 4 mars à Neuilly sur rendez-vous et visible librement les 17 et 18 mars. Le catalogue complet est accessible à cette adresse.

Photographie : lettre de Charles Baudelaire, lundi 31 octobre 1853, à sa mère Madame Aupick