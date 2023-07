Chez Christie's, sept siècles d'histoire du livre cédés pour près d'1 million €

Parmi les exemplaires remarquables, il y avait un précieux ensemble de gravures issues de la série des « Métiers et costumes grotesques » de Nicolas de Larmessin, une édition originale de l’Encyclopédie aux armes de l’impératrice de Russie Maria Feodorovna, une archive et réunion de dessins originaux autour du Jeu de Marseille des surréalistes, un missel enluminé à l’usage de Notre-Dame de Paris, ainsi que d’importants manuscrits et lettres autographes de Gustave Flaubert, Germaine de Staël ou encore Pierre Soulages.

La vente était estimée entre 845.000 et 1,2 millions €. 210 lots ont été vendus pour un total de 992.376 €. 46 % des lots ont été achetés au dessus de leur estimation haute.

L'épopée du savoir

L'Encyclopédie, symbole de la France des Lumières, démarre comme une traduction de l'ouvrage anglais d'Ephraim Chambers en 1745, avec des noms illustres tels que Diderot et d'Alembert parmi les traducteurs. Elle évolue rapidement pour devenir un projet d'ampleur sans précédent, rassemblant près de 200 collaborateurs, avec un tirage de plus en plus grand en fonction des volumes. Les rédacteurs, loin de simplement compiler les informations, les récoltent de première main et rédigent des articles en consultant des spécialistes, tout en conservant un regard critique sur certaines sources.

Au milieu des années 1750, l'Encyclopédie fait face à l'hostilité de la presse et à la censure, culminant avec son interdiction en 1759 et la menace d'excommunication de ses lecteurs par le pape. Cependant, la publication se poursuit en secret, sous une fausse adresse, jusqu'à la publication de tous les volumes en 1765. Un exemplaire complet comprend 17 volumes de texte, 11 volumes de planches et pas moins de 71.818 articles.

De plus, cet exemplaire se distingue par la présence des armes de Maria Feodorovna, impératrice consort de Russie, qui avait entretenu une correspondance avec de nombreux intellectuels de son époque, dont Voltaire, Diderot, et d'Alembert. Il a été vendu à 81.900 € alors qu'il était estimé à une fourchette allant de 30.000 à 50.000 €.

Encyclopédie mise en ordre et publiée par Diderot et d’Alembert. Christies.

Esprit et mots

Le missel enluminé à l’usage de Notre-Dame de Paris a été acheté par la BnF à 56.700 €, son prix de vente était estimé de 40.000 à 60.000 €. C'est un livre liturgique qui contient les prières et les lectures de la messe pour l'année entière.

Ce manuscrit semble avoir été utilisé par un prêtre de Notre-Dame de Paris, comme le suggèrent plusieurs indices. Le Calendrier est très proche de celui du missel parisien de l'église de Saint-Louis-de-Poissy, contenant des fêtes de saints parisiens et des références à la Sainte Croix « in ecclesia Parisiensi ». Les rubriques du texte principal mentionnent un évêque, indiquant que le livre fut probablement produit pour une cathédrale. De plus, une rubrique détaillée pour le dimanche des Rameaux décrit une procession de Notre-Dame à l'église Sainte-Geneviève, symbolisant l'entrée du Christ à Jérusalem.

Le manuscrit mentionne également l’usage de Paris et de Notre-Dame, avec des phrases comme « More ecclesie Parisiensis pax datur… ». Les litanies contiennent les mêmes saints que ceux du missel de l’Arsenal, dont certains étaient liés à Paris ou à Notre-Dame. La présence de Saint Jean Baptiste et Saint Jean l’Évangéliste est notable, car la cathédrale de Notre-Dame avait des chapelles dédiées à ces saints. En somme, le manuscrit offre un aperçu précieux des pratiques liturgiques parisiennes de l'époque.

Missel à l'usage de Notre-Dame de Paris. Christies.

"Alors on joue ?"

Cet ensemble d'archives fascinant comprend des cartes originales dessinées par Delanglade basées sur celles du groupe surréaliste réuni à Marseille en 1941, une maquette d'un livre sur le jeu de Marseille, et deux manuscrits non publiés de Delanglade, un peintre surréaliste. En août 1940, le journaliste américain Varian Fry est envoyé à Marseille par l'Emergency Rescue Committee pour aider les individus « poursuivis et indésirables » à quitter la France.

Il loue la villa Air-Bel pour accueillir ces personnes en attente de leurs visas. Parmi eux, André Breton, Jacqueline Lamba et leur fille Aube, ainsi que plusieurs surréalistes qui se réunissent au café Au Brûleur de Loups, tentant de maintenir leur activité artistique, d'où émerge l'idée du jeu de Marseille.

Le jeu de Marseille, réinterprétation surréaliste du jeu de cartes traditionnel, devient un moyen d'évasion de l'occupation et du contrôle de la France de Vichy. André Breton, le maître du jeu, cherche à transformer le jeu de cartes traditionnel, détaché de ses racines de l'Ancien Régime. Les surréalistes remplacent les figures classiques par des personnages tels que Sade, Baudelaire, Hegel et Lautréamont, rendant hommage à Alfred Jarry avec le Père Ubu en tant que joker.

Avant de quitter la France pour les États-Unis en mars 1941, Breton confie à Frédéric Delanglade la tâche de dessiner un dos commun pour le jeu et d'uniformiser les dessins du groupe, afin de préserver leur caractère collectif et anonyme. Les cartes sont finalement publiées en 1943, et le jeu est édité en coffret en 1983.

Il est parti pour 25.200 € alors que son prix d'estimation allait de 4000 à 5000 €.

Jeux surréalistes, Frédéric Delaglande. Christies.

Crédits photo : Encyclopédie mise en ordre et publiée par Diderot et d’Alembert / Christie's