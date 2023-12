Bientôt, une bibliothèque en ligne sur l'histoire des jeux vidéo

Il y a quelques mois, la Video Game History Foundation s'était associée au Software Preservation Network pour produire la première étude consacrée à la disponibilité des jeux vidéo dans le commerce, et notamment les titres « historiques », le patrimoine de l'univers vidéoludique.

Sans trop de surprise, les résultats révélaient ainsi que 87 % de ces titres sont « en danger » de disparition pure et simple, parce que leur disponibilité n'est pas garantie. « Des jeux à l'intérêt historique important, mais au faible intérêt commercial ont très peu de chance d'être republiés », soulignait le document.

Sociétés en faillite, développeurs rachetés, droits sur tel ou tel titre dans une zone grise, éditeurs pas vraiment intéressés sur le plan financier... Les raisons sont nombreuses pour que les jeux s'effacent petit à petit...

Les éditeurs ressortent des jeux historiques dans une variété de formats, services et produits, mais leurs efforts consistent essentiellement en de nouvelles commercialisations de moins d'un cinquième du catalogue des jeux classiques. - Video Game History Foundation

Dans ce contexte, un des moyens les plus efficaces et les plus sûrs de ne pas perdre un pan entier de l'histoire culturel était de... donner plus de moyens économiques et légaux aux bibliothèques et centres d'archives, concluait le rapport.

Un accès « gratuit, du monde entier »

Créée en 2017, la Video Game History Foundation est installée à Oakland, en Californie, où elle catalogue et conserve des milliers d'artefacts relatifs aux jeux vidéo. Elle mène aussi une intense campagne de numérisation, avec la constitution d'une bibliothèque en ligne commencée en 2021.

Dans une vidéo animée par Phil Salvador, directeur de la bibliothèque, un petit aperçu d'une vingtaine de minutes est proposé. On y découvre des archives imprimées scannées, parmi lesquels des revues, mais aussi des notices et autres documents de travail, dont des dessins conceptuels ou des images disques...

Bien sûr, la consultation des pièces se fera dans le strict respect du droit d'auteur, mais les collections seront « gratuitement accessibles, du monde entier ». La bibliothèque en ligne doit être inaugurée dans le courant de l'année prochaine, mais s'enrichira de manière continue.

