Le tapuscrit du premier roman de John Steinbeck aux enchères

Publiée en 1929, cette première œuvre littéraire de Steinbeck est une fiction historique qui s'inspire de la vie du corsaire et pirate Henry Morgan. Le roman ne rencontre aucun succès et Steinbeck est encore loin de remporter les prestigieux Prix Pulitzer et Nobel.

Au milieu du XVIIe siècle, Henry Morgan, un jeune Gallois de quinze ans, embarque pour la Jamaïque avec le rêve grandiose de devenir le corsaire le plus renommé d'Angleterre. Doté d'une détermination inébranlable, il s'élève pour devenir le plus redouté et illustre des boucaniers, célèbre aussi bien sur l'île de la Tortue qu'à la Gonave. À l'âge de trente ans, dans le but de couronner ses prouesses, il se lance dans la conquête de la Coupe d'Or, Panama, l'imposante ville espagnole. Toutefois, l'aspiration à la gloire est semblable à celle de la lune : elle nécessite un cœur d'enfant pour être véritablement ressentie. Après avoir conquis et mis à feu Panama, Morgan perd cette innocence enfantine. Lorsqu'il retourne plus tard en Jamaïque en tant que vice-gouverneur, bien qu'il soit couvert d'honneurs et de richesses, il n'est plus que l'ombre de lui-même, un homme lassé et redoutant les querelles domestiques. Ce roman d'aventures, captivant, majestueux et profond, révèle une facette méconnue en France de l'œuvre de John Steinbeck : celle d'un auteur doté d'une fine compréhension de l'histoire et de l'univers marin.

Les thèmes abordés dans La Coupe d'or — l'ambition, l'illusion et l'inaccessible — deviendront ses marques de fabrique dans les années suivantes. Cependant, le style narratif de ce livre, qui mêle fantaisie allégorique et réimagination historique, sera abandonné lorsqu'il écrira ses grandes œuvres comme Les raisins de la colère (trad. Charles Recourcé) ou À l'est d'Eden (trad. J.C Bonnardot).

Tout le long du tapuscrit original, à la vente ce 25 janvier, se trouvent de nombreuses annotations de ses éditeurs et amis à qui il a fait lire son travail, dont Kate Beswick et Carol Henning, qui deviendra rapidement sa femme. Il y a aussi quelques notes rédigées par Steinbeck lui-même, qui révèlent le soin méticuleux avec lequel il a sculpté son récit, tant au niveau sémantique que grammatical.

Max Hasler, spécialiste des livres chez Forum Auctions, déclare : « C'est un objet remarquable, qui montre le jeune Steinbeck en plein apprentissage de l'art qu'il maîtrisera si bien par la suite. Non seulement le manuscrit diffère notablement de la version finale, mais il met également à jour comment Steinbeck lui-même, ainsi que ses amis et éditeurs, ont activement façonné le texte pour sa publication. »

Le tapuscrit de La Coupe d'or est estimé entre 35.000 et 50.000 £. Parmi les autres ouvrages de la collection Mary Steinbeck Dekker Family, on trouve une première édition des Raisins de la colère qui a été possédée, lue et dédicacée par plusieurs « okies » [un habitant de l'Oklahoma] de l'époque, ceux-là mêmes dont la situation difficile a servi de base au roman. Elle vaudrait entre 1000 et 1500 £.

Une première édition des Pâturages du ciel (trad. Louis Guilloux), signée par l'auteur, est estimée entre 700 et 1000 £, et les exemplaires dédicacés par Steinbeck de la North American Review, dont les trois numéros contiennent une histoire de l'auteur intitulée The Red Pony, sont chiffrés entre 1500 et 2000 £.

Un autre objet, plus inhabituel pour un écrivain : une mèche de cheveux blonds de John Steinbeck, âgé de trois ans, dans son enveloppe d'origine et portant une inscription de sa mère (« John's curls / cut off Feb, 27, 1905 / 3 years old », boucles de John / coupées le 27 février 1905 / 3 ans), estimée entre 500 et 700 £.

