Darwin : Les précieux brouillons de L'Origine des espèces réunis

1837, Charles Darwin est rentré en Angleterre. Le naturaliste britannique vient de passer près de 5 années à bord du Beagle à naviguer les océans du Sud à la découverte d'écosystèmes plus différents les uns que les autres. Il entame à présent un long travail consistant à reprendre tous les faits relatifs à la diversité de la faune et de la flore qu'il a relevée lors de son voyage.

Un long travail de recherche et d'écriture qui aboutira en 1859 à la publication de L'Origine des espèces. Un des ouvrages les plus importants de l'histoire des sciences, traduit dans 56 langues, qui révolutionna en l'espace de quelques années la vision que l'humain a de lui-même.

Ce travail a radicalement changé la compréhension de la biologie en introduisant l'idée que la diversité des êtres vivants est le résultat d'une longue et progressive adaptation à l'environnement. Avant Darwin, la plupart des gens croyaient que toutes les espèces avaient été créées séparément et restaient inchangées depuis leur création. Darwin a contesté cette notion en suggérant qu'elles évoluent au fil du temps grâce à un processus de sélection naturelle, où les traits favorables sont préservés parce qu'ils aident à la survie et à la reproduction.

L'impact de ce livre ne se limite pas à la biologie, il a également eu des répercussions profondes sur la société, la philosophie et la religion. En proposant une explication naturelle pour la diversité de la vie, Darwin remet en question les croyances religieuses traditionnelles sur la création et provoqué d'après-débats qui continuent jusqu'à aujourd'hui. De plus, l'idée de l'évolution a influencé d'autres domaines, comme la psychologie, la sociologie et l'éthique, en offrant une nouvelle perspective sur la nature humaine et notre place dans le monde.

Les brouillons qui valent des millions

Le scientifique, peu attaché à la valeur des choses matérielles, jetait les ébauches de ses travaux dans la pile des papiers brouillons de la famille. Il en fut de même pour les notes qui ont mené à son chef-d'oeuvre une fois que celui-ci fut terminé, ce qui fait qu'il ne reste qu'une petite partie des pages manuscrites de L'Origine des espèces.

Seuls 59 folios sont aujourd'hui connus pour être encore en circulation. On n'y retrouve 11.700 mots, dont 1 300 barrés, contre 150.400 pour l'oeuvre finale, tous rédigés de l'écriture particulièrement illisible du scientifique britannique.

Folio 233, signé par Darwin / Darwin Online

Aujourd'hui ces documents font partie des plus précieux du monde scientifique. Le dernier vendu aux enchères a couté 490.000 £ en 2018, et certains sont évalués à près d'1 million de dollars. Ils sont à présent tous réunis et accessibles en ligne sur le portail scientifique dédié à Charles Darwin et dirigé par le Dr. John van Wyhe, Darwin Online.

« Les brouillons de L’Origine des espèces comptent parmi les documents les plus rares et les plus recherchés de l’histoire des sciences, car le livre est sans doute l’ouvrage le plus influent de l’histoire des sciences et le brouillon original a été jeté. Seule une fraction des pages a été retrouvée plus tard, puis dispersée comme cadeaux aux collectionneurs ou aux descendants. », a déclaré John van Wyhe.

Crédits photo : Julia Margaret Cameron — Alfred Steiglitz Collection, Art Institute of Chicago, Domaine public