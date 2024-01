La lettre d'un seigneur médiéval japonais dévoile ses secrets

L'University of Chicago Press a rendu disponible en ligne, et gratuitement, cinq des six volumes de The History of Cartography (L'Histoire de la Cartographie). Pour Edward Rothstein du New York Times, il s'agit de « la somme le plus ambitieuse de la cartographie jamais entreprise ». Si vous achetez une des versions imprimées sur Amazon, chaque édition vous coûtera entre 400 et 500 $ (environ 360 et 450 €).