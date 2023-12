Livres ou Peste, une histoire européenne des senteurs et autres relents

Financé par le programme Horizon 2020 de l'Union européenne (UE), l'initiative explore le rôle des odeurs dans les cultures européennes, examinant comment elles ont été perçues et influencées par les sens. Odeuropa a organisé une Foire de la Culture Olfactive d'une journée, à Amsterdam, le 28 novembre dernier, pour partager les résultats finaux.

Une encyclopédie et un moteur de recherche

Un projet multidisciplinaire qui intègre l'histoire, la chimie, l'histoire de l'art, les sciences de l'information, le langage informatique et même l'IA. Lors de l'annonce publique du lancement, en novembre 2020, l'équipe a décrit ses plans d'utilisation de l'intelligence artificielle pour capturer des « événements olfactifs », tels que des occasions spécifiques, des circonstances et des lieux « décrits par des témoins olfactifs historiques ».

Ce travail a été rendu possible grâce à la collecte d'informations dans des musées, universités et autres institutions patrimoniales, menée par l'équipe de recherche d'Odeuropa. Outre la principale instigatrice du projet, Inger Leemans, professeure d'histoire culturelle à l'Université Vrije d'Amsterdam, elle est composée d'experts en olfaction, dont certains ont déjà développé des technologies d'IA autour du patrimoine et de la culture alimentaire. Des collaborateurs de musées et bibliothèques ont également travaillé à capturer le parfum d'objets historiques, et certains ont exploré les possibilités de la « narration olfactive », en intégrant des odeurs dans les musées à travers des visites guidées.

Il existe désormais une Encyclopédie du patrimoine olfactif (Encyclopaedia of Smell Heritage) mais aussi un moteur de recherche dédié, Smell Explorer (L'Explorateur d'Odeurs). Il est capable d'extraire des détails d'environ 23.000 images et 62.000 textes historiques du domaine public, dans sept langues différentes, dont le français.

Pour développer l'Explorateur d'Odeurs, l'équipe d'Odeuropa a annoté manuellement 5000 images liées aux odeurs, puis a utilisé cette base pour entraîner un moteur de recherche à reconnaître des éléments olfactifs similaires dans d'autres images. Cette méthode a été appliquée à des milliers de textes historiques pour créer un système automatisé d'annotation des odeurs, couvrant une vaste gamme d'émotions et de caractéristiques olfactives.

Odeuropa.

Des parfums utilisés pour lutter contre les maladies jusqu'aux odeurs de l'industrialisation, telle qu'elle est représentée dans la littérature et les peintures historiques, permettent aux curieux de découvrir les cultures olfactives et les vocabulaires du passé.

Inger Leemans, s'exprimant auprès du Smithsonian Magazine, raconte que lors de la réception des premiers résultats, l'équipe s'attendait à récupérer des informations peu pertinentes. À leur grande surprise, ils ont accumulé plus de 2,5 millions de références olfactives, avec des senteurs qui suscitent la nostalgie et la gratitude, ou une description détaillée d'un appartement à Édimbourg au milieu du XIXe siècle.

Les miasmes

Plutôt que d'analyser les odeurs sous l'angle chimique, comme le ferait un parfumeur, en décomposant un parfum en notes de tête et de fond (comme la rose suivie de vanille), Odeuropa aborde l'odeur en tant que phénomène culturel : odeurs du Futurisme, de la France, de la Peste...

Rappelons à cette occasion l'importante théorie des miasmes, prévalente du Moyen Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle. Cette croyance médicale dominante attribuait la cause des maladies à un air corrompu, chargé de particules néfastes ou de mauvaises odeurs. Cette idée, qui remonte au moins à Hippocrate et Galien, suggérait que les maladies étaient le résultat de déséquilibres dans les quatre humeurs du corps humain, et que ces déséquilibres étaient provoqués par l'inhalation d'air pollué. Selon cette conception, les miasmes étaient généralement associés à des environnements insalubres, comme les marais, les zones de décomposition et les quartiers surpeuplés des villes.

Durant les grandes épidémies comme la peste noire ou le choléra, les autorités et les médecins recommandaient souvent des mesures d'assainissement de l'air, comme l'utilisation de fumigations, la purification des rues ou l'évacuation des déchets. Les masques de médecins de la peste, avec leur long bec rempli de substances parfumées, sont un exemple emblématique de cette croyance. On pensait alors que les herbes et les épices pouvaient filtrer l'air vicié. La théorie des miasmes a également influencé l'urbanisme, conduisant à des efforts considérables pour nettoyer et aérer les villes dans le but de prévenir la propagation des maladies.

L'avènement de la théorie des germes au XIXe siècle, initiée par des figures comme Louis Pasteur et Robert Koch, a progressivement fait perdre sa crédibilité à la théorie des miasmes. La découverte des micro-organismes et la compréhension de leur rôle dans la transmission des maladies ont fourni une explication plus précise et scientifiquement fondée sur la cause des infections. On passe alors progressivement de la prévention et le traitement des maladies vers des méthodes basées sur l'hygiène, la stérilisation et l'utilisation d'antibiotiques.

Odeuropa.

Parfum des livres

« Ce genre de travail est vraiment important pour aider d'autres chercheurs, en particulier les jeunes chercheurs ou les étudiants, à trouver ce type de preuves éphémères du passé », selon Evan Kutzler, historien américain et auteur de Living by Inches : The Smells, Sounds, Tastes, and Feeling of Captivity in Civil War Prison (Vivre au jour le jour : les odeurs, sons, saveurs et sensations de la captivité dans les prisons de la Guerre de Sécession).

De son côté, William Tullett, membre de l'équipe d'Odeuropa et auteur de Smell in 18th-Century England (Les Odeurs dans l'Angleterre du 18ème siècle), est formel : la façon dont nous percevons l'odeur de l'ail aujourd'hui pourrait être complètement différente de celle des gens il y a 200 ans, « mais nous pouvons apprendre beaucoup sur la relation entre le passé et le présent en comparant ces réactions ».

Dans cette odyssée des effluves dans l'Europe moderne, celles des livres : arôme âcre du vieux livre ou senteur fraîche d'un livre neuf, ces parfums distincts éveillent un sentiment de plaisir et de propriété chez les lecteurs.

Les odeurs des livres neufs et anciens s'ancrent dans nos mémoires, évoquant des sensations et des souvenirs, à la manière de la madeleine de Proust. Les composants chimiques spécifiques dans le papier, tels que l'acide acétique et la vanilline, se combinent pour créer ces parfums uniques. Cette interaction est aussi la cause de sa dégradation avec le temps, ce qui confère aux vieux livres leurs relents si caractéristiques.

Les senteurs d'un livre, loin d'être simplement agréables ou désagréables, deviennent une partie intégrante de son charme et son mystère, reliant le lecteur à un monde d'histoires et d'évocations sensorielles.

