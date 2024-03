Un manuscrit à 1,6 million € rejoint les collections de la BnF

En tout, ce sont plus de 500.000 € qui ont été récoltés grâce au soutien du public, soit la plus importante campagne depuis le début des souscriptions publiques de la BnF en 2012. 3000 dons effectués qui vont de 1 à 10.000 €, avec une somme moyenne de 159 €, par des contributeurs allant de 19 à 101 ans. À cela se sont ajoutés plus de 1 million € d'aide par le Fonds du patrimoine du ministère de la Culture et divers grands mécènes français et étrangers.

La « Librairie » de Charles V, roi de France de 1364 à 1380, surnommé Le Sage, est considérée par les historiens comme étant la première bibliothèque royale française. Elle contenait 1000 exemplaires réunis au Louvre, qui ont été dispersés pendant la guerre de Cent Ans. Cette Librairie fait office de noyau historique de la BnF.

L'institution a pu à ce jour identifier 185 de ses volumes, rappelle un communiqué, dont 84 sont conservés au sein de ses collections. L'acquisition du Bréviaire à l’usage de la Sainte-Chapelle fait donc partie d'une opération plus large, indique l'institution : « Grâce à l’acquisition de ce manuscrit historique, chef-d’œuvre de l’enluminure gothique française, la Bibliothèque nationale de France poursuit la reconstitution de la bibliothèque royale dont elle est l’héritière. »

Après être passé de main privée en main privée au cours de l'histoire, ce bréviaire appartenait dernièrement à un collectionneur anglais. Ce livre liturgique à usage de la Sainte Chapelle est illustré par 33 miniatures réalisées par deux artistes différents.

Le premier, maître de la Bible de Jean de Sy, a livré une des expressions les plus raffinées de l'art de l'enluminure gothique, caractérisé par un style naturaliste influencé par le peintre Jean Pucelle, et se distingue par l'insertion de paysages agrémentés d'arbres et la représentation détaillée de divers animaux. Le second artiste, appelé le « Maître du Livre du sacre de Charles V », est à l'origine de douze miniatures du bréviaire, y compris une représentant le roi de France en prière devant les reliques de la Passion du Christ.

Le Bréviaire à l’usage de la Sainte-Chapelle va à présent être numérisé. Il sera également exposé au musée du site Richelieu de la BnF.

Crédits image : Anthony Voisin / Photo Synthèse / BnF